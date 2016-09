Uutinen

Kouvolan Sanomat: Perhekeskuksen toiminta muokataan tarpeen mukaiseksi Äitejä ja jokunen isäkin lapsineen vieraili tiistaina Korian uuden perhekeskuksen avajaisissa. — ihanaa, että Koriallekin tulee jotain uutta, totesi Tiia Mikkelä, joka tutustui uusiin tiloihin 1-vuotiaan tyttärensä Anni Kokon kanssa. Hän toivoi, että perhekeskuksen kautta voisi tutustua muihin alueen lapsiperheisiin. Avajaisissa esittäytyneet perhepuistot myös kiinnostivat Mikkelää. Korialle hiljattain muuttanut Jasmin Immonen on jo osallistunut perhekeskuksessa vauva-vanhempiryhmään. — Siellä on tutustunut toisiin vauvaperheisiin ja päässyt keskustelemaan lapsiperheitä koskettavista asioista. Avajaisiin hän tuli lastensa Noelin ja Amelian kanssa. Elimäen kirkonkylältä Korialle tullut Maiju Varis oli harmissaan siitä, että Elimäellä ei enää ole neuvolaa. Hän on kuullut, että palautetta oli kylältä lähetetty, mutta arveli, että sitä ei kuunneltu. Heidän perheensä muutti Elimäelle vasta kuukausi sitten, joten hän ei ehtinyt mukaan palautteen antoon. — Tällainen perhekeskus on varmaan hyvä, mutta meillä ei toistaiseksi ole tarvetta muille kuin neuvolapalveluille, Maiju Varis totesi. Kouvolan toinen perhekeskus on aloittanut toimintansa Keltakankaalla, jossa vietetään avajaisia torstaina. Kolmas perhekeskus avataan ensi vuonna, kun terveyskeskukseen remontoitavat tilat saadaan valmiiksi. Seuraavina vuosina perhekeskukset tulevat vielä Valkealaan ja Kouvolan keskustaan, mutta niille etsitään vielä sopivia tiloja. Perhekeskuksen ydintä ovat kaupungin omat toiminnat: äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolat, perheneuvola ja lapsiperhetyö. Myös kasvatus- ja perheneuvolan työntekijät voivat pitää vastaanottoa perhekeskuksissa. Tämän lisäksi samoihin tiloihin yritetään saada kolmannen sektorin toimintaa. Neuvoloiden osastonhoitaja Johanna Merta toivoo esimerkiksi seurakuntaa ja Mannerheimin lastensuojeluliittoa mukaan. — Kaikkien perhekeskusten ei tarvitse olla samanlaisia, Merta sanoo. Hänen mukaansa keskusten toiminta voidaan muokata tarpeen mukaiseksi. Myös aukioloajoissa joustetaan. Jo nyt Korialla voi saada ajan illaksi, jos päivällä neuvolaan pääseminen on hankalaa. Perheneuvolan johtaja Irina Rintakumpu-Pyörret pitää hyvänä, että perhekeskuksessa voidaan rakentaa verkosto perheen ympärille. — Tuttu paikka madaltaa kynnystä hakea esimerkiksi kasvatusneuvolan palveluja. Myös neuvoloiden työntekijöiden kannalta eri palvelujen keskittäminen samaan paikkaan on hyödyllistä. Terveydenhoitajat ja muut työntekijät saavat konsultatiivista tukea toinen toisiltaan. Perhekeskukset ovat osa Ratamo-suunnitelmaa eli Kouvolan terveyspalvelujen uudistamista. Laila Sairo Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/27/Perhekeskuksen%20toiminta%20muokataan%20tarpeen%20mukaiseksi/2016221312062/4