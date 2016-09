Uutinen

Kouvolan Sanomat: Waltti-korttien käyttö jatkuu Kouvolassa, vaikka valtio luopuu yhtiön omistuksesta Waltti-matkakorttien käyttö jatkuu Kouvolassa entiseen tapaan, vaikka liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut valtion luopuvan osakkuudesta Walttia hallinnoivassa yhtiössä. Liikenneviraston osuus Waltista on 14 prosenttia. Valtio luopuu omistajuudesta 1.7.2018, jolloin yhtiö lunastaa Liikenneviraston osakkeet. Omistuksesta luopuminen liittyy liikennekaaren voimaantuloon. Sitä valmisteltaessa linjattiin, ettei Walttia saa pitää ainoana hyväksyttävän lippuratkaisuna valtion joukkoliikenteen kilpailutuksissa. Tavoitteena on järjestelmä, jossa joukkoliikenteen eri toimijoiden lippujärjestelmät vaihtavat tietoa keskenään. Tällä hetkellä Waltti on ainoa järjestelmä, joka pyrkii tällaiseen yhteensopivuuteen. Waltti-järjestelmä otettiin Kouvolassa käyttöön kesäkuussa 2015. Tällä hetkellä Walttia käytetään Kouvolan lisäksi 11 kaupungissa, Iisalmen kaupunkiliikenteessä sekä Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ELY:n alueilla. Valtakunnallisesti matkakortteja on käytössä yli 200 000. Lue koko uutinen:

