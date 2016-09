Uutinen

Kouvolan Sanomat: Asuntomessujen koordinaattori haluaisi Pioneeripuiston vanhatkin rakennukset loistoonsa Asuntomessujen uusi projektikoordinaattori Heli Vartiainen haaveilee siitä, että Pioneeripuiston vanhat rakennukset saisivat uuden elämän asuntomessujen siivellä. Vartiainen aloitti tällä viikolla työt vuoden 2019 messujen projektikoordinaattorina ja projektipäällikkö Sanna Kaupin työparina. — Kun olen pyörinyt tällä alueella monta vuotta, niin on sääli nähdä, miten vanhat rakennukset rapistuvat, vaikka ne on suojeltu, hän sanoo. Kokemusta Pioneeripuistosta hänellä on esimerkiksi Erämessujen järjestäjänä. Vartiainen ehti työskennellä Kymenlaakson Messujen palveluksesta vuodesta 2004 lähtien. Se ero entiseen on, että aiempia messuja on rakennettu viikko ja purettu pari päivää. Asuntomessut on vuosien projekti. Esimerkki vanhoista, uutta nousua kaipaavista rakennuksista on vanha pioneerikoulu, joka on kaupungin omistuksessa mutta vajaakäytöllä. — Se, saadaanko näihin vanhempiin rakennuksiin tekijöitä, on isoin juttu, jota itse odotan messuilta, Vartiainen sanoo. Lue koko uutinen:

