Kouvolan Sanomat: Kaakkois-Suomen ensimmäinen bitcoin-automaatti tulossa Kauppakeskus Hansaan Toni Rauhamäki aikoo tuoda tänä syksynä Kaakkois-Suomen ensimmäisen bitcoin-automaatin Kouvolaan. Paikkakin on jo katsottu. Tavoitteena on, että lokakuussa virtuaalivaluutta-automaatti on käytössä Kauppakeskus Hansassa. Kuusankoskelainen Rauhamäki on perustanut Sedoc Oy:n, jonka aputoiminimenä on BTC-automaatit. — Toukokuussa heräsi ajatus, että harrastuksesta voisi edetä vähän pidemmälle. Kaakkois-Suomessa ei ole vielä yhtään bitcoin-automaattia, sähköasentajana voikkaalaisessa yrityksessä työskentelevä Rauhamäki kertoo. Automaatilla voi vaihtaa ostaa ja myydä bitcoineja. Bitcoin on virtuaalivaluutta. Uuden maksamistavan hyödyiksi on mainostettu helppoutta ja käsittelykulujen vähäisyyttä verrattuna esimerkiksi perinteisiin korttimaksuihin verrattuna. Bitcoinin arveluttavana puolena on taas pidetty ennen kaikkea arvon heittelemistä. Bitcoinista on tullut joillekin keinottelun väline, vaikka idealistisimmat käyttäjät haluavat bitcoinin vaihtoehtoiseksi maksamistavaksi. Tällä hetkellä yhden bitcoinin arvo on noin 600 dollaria. Hän myöntää olleensa itsekin aluksi hyvin epäileväinen. — Mitä enemmän luin asiasta, siten enemmän varmistuin bitcoinin mahdollisuuksista. Ihan älytöntähän olisi laittaa kaikki kiinni bitcoineihin. Jos omistus säilyy kohtuullisena, ei ole ongelmaa, hän uskoo. Lue koko uutinen:

