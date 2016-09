Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalainen Toni Tauru ei ole kolmeen vuoteen otellut Suomessa — putki katkeaa lauantaina Espoossa Espoossa järjestetään lauantaina vapaaottelun täyteinen ilta, kun 20 urheilijaa 15 eri maasta kohtaavat toisensa European Fighting Challengessa. Kouvolalaisväriä häkkiin tuo 31-vuotias Toni Tauru. EuroFC:n tavoitteena on kerätä kehään Euroopan parhaat vapaaottelijat, ja nyt organisaatio tuo otteluiltansa Suomeen. Mukana on kaksi naista ja 18 miestä. Suomalaisväriä kehään tuovat Aleksi Mäntykivi, uttilaisen Team East Frontin Tauru, UFC:ssakin otellut Tom Niinimäki ja Juho Valamaa. Tauru on tapahtumasta innoissaan, sillä hän on otellut viime vuosina Suomen sijaan Aasian liigassa ja muualla maailmalla. — Vähän jopa jännittää, sillä en ole kolmeen vuoteen otellut Suomessa. Espooseen on lähdössä linja-autolla porukkaa, ja kauttani on mennyt paljon lippuja. Näin saamme sinne läheisiä ja faneja pitämään meteliä. — Haluan pärjätä ja näyttää, joten se tuo pientä jännitystä, Tauru hymyilee. Tauru kohtaa espanjalaisen Marc Gomezin. Hän povaa viihdyttävää ottelua. — Iskunvaihtoa tulee varmasti paljon, kummankin lyönti on siisti ja tekninen. Luulen, että vaihdamme pari erää iskuja, mutta lopussa saan kuristusotteen. Se on lopetusvahvuuteni. Kouvolalainen on valmistautunut kamppailuun viimeiset kaksi kuukautta. Pietarin leirin lisäksi päiviin mahtuivat jopa kolmet harjoitukset. — Sain Pietarissa turpaani niin paljon, ettei siinä ollut mitään järkeä. Olin aivan loppu, mutta se polkaisi valmistautumisen käyntiin. — Kävin lenkillä, tein voima- tai painoharjoittelua ja jotain palauttavaa. Illalla oli yleensä tunnista kahteen kestävä lajitreeni. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/28/Kouvolalainen%20Toni%20Tauru%20ei%20ole%20kolmeen%20vuoteen%20otellut%20Suomessa%20%E2%80%94%20putki%20katkeaa%20lauantaina%20Espoossa/2016221312816/4