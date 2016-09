Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Sydän tekee hyvää -messuilla voi kokeilla naurujoogaa Sydän tekee hyvää -messut järjestetään Kouvolassa tulevana lauantaina. Yksi luennoitsijoista on Kymenlaakson sydänpiirin toiminnanjohtaja, ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri. Mitä pitää syödä, että pysyy terveenä? — Reilusti kasviksia ja kohtuullisesti täysjyväviljatuotteita. Ääretön viljojen karttaminen ei ole terveellistä, sillä suolisto tarvitsee kuituja. Hyvät rasvat eli välttämättömät rasvahapot ovat tärkeitä. Niitä saadaan öljyistä, kalasta ja pähkinöistä. Elimistö tarvitsee myös proteiinia. Vähärasvaiset tai rasvattomat maitotuotteet, liha, kala ja kana ovat hyviä proteiininlähteitä. Kasviksia — mukaan luettuna marjat ja hedelmät — tulee suosituksen mukaan syödä puoli kiloa päivässä. Se tekee noin kuusi kourallista. Kymenlaakson sydänpiiri järjestää messut yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. Luentojen lisäksi tapahtumassa jaetaan tietoa terveydestä ja terveellisestä ruokavalioista. Kävijät voivat myös kokeilla naurujoogaa. — Kävijöille tehdään kolesteroli- ja kehonkoostumusmittauksia sekä opetetaan heitä tunnustelemaan pulssia. Messuilla on myös näytöshierontoja, Mänttäri listaa. Sydän tekee hyvää -messut lauantaina 1.10. kello 10—13 Kouvolan seudun ammattiopiston liiketalouden toimipisteessä, Salpausselänkatu 57. Tapahtuma on ilmainen. Lue koko uutinen:

