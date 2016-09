Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan seudun ammattiopiston yt-neuvottelut käynnistyvät — tavoitteena 3,9 miljoonan euron säästöt Kouvolan seudun ammattiopiston henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 3. lokakuuta. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa noin 3,9 miljoonan euron säästöt. Kokonaisarvio irtisanottavien määrästä on tällä hetkellä enintään 37 ja osa-aikaistettavien määrästä yhteensä 26.Säästöjä haetaan pääsääntöisesti lakkauttamalla kannattamattomia perustutkintoja, vähentämällä opetuksen käytössä olevia tiloja, vähentämällä henkilöstöä ja muilla mahdollisilla toiminnan tehostamiseen liittyvillä toimenpiteillä. Mahdolliset irtisanomiset on tarkoitus toteuttaa vuosien 2016–2017 aikana.Kouvolan seudun ammattiopiston toiminta on ollut alijäämäistä viimeisen kolmen vuoden aikana. Alijäämän suuruus on noin 4,4 miljoonaa euroa. Tämänhetkinen ennuste on, että alijäämää kertyy vuoden 2016 osalta noin 1,4 milj. euroa. Toiminnan tehostamiseksi on tehty säästöohjelman mukaisia toimenpiteitä, jotka eivät ole olleet riittäviä talouden tasapainottamiseksi.Lasten ja nuorten lautakunta päätti 20. tammikuuta Kouvolan seudun ammattiopiston henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta. Ensimmäisessä vaiheessa neuvottelut koskivat luonnonvara-alaa ja ne käytiin kevään aikana. KSAO:ssa on henkilöstöä yhteensä noin 250 henkilöä, joista vakinaisia on 191. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/28/Kouvolan%20seudun%20ammattiopiston%20yt-neuvottelut%20k%C3%A4ynnistyv%C3%A4t%20%E2%80%94%20tavoitteena%203%2C9%20miljoonan%20euron%20s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6t/2016221313811/4