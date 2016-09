Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suomalais-tanskalainen näyttely täytti Poikilon — pakolaiskriisi näkyy monissa töissä Teos, jonka päältä saa ja pitää kävellä. Eikä haittaa, vaikka se menisi rikki. Sellainen on parhaillaan esillä taidemuseo Poikilossa. Keraamikko Kaarina Kuusisto-Lukkarin Ylikävellyt haastaa puhumaan vaietusta aiheesta, naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Teos on osa kahteen kerrokseen ulottuvaa yhteispohjoismaista taideteollisen taiteen kiertonäyttelyä Olo — Mærkbart. Materiaalivalinnat ja käsityötekniikat erottavat sen monista muista taidenäyttelyistä. Kokonaisuus esittelee noin 20 suomalaisen ja tanskalaisen taiteilijan teoksia. Näyttelyn taustalla on vuonna 2006 perustettu Taiteilijat O, joka on taideteollisen alan kuvataiteilijoiden ammatillinen ja valtakunnallinen järjestö. Olo — Mærkbart on sen kymmenvuotisjuhlanäyttely. Tanskasta yhteistyökumppanina on 40-vuotias Danske Kunsthåndværkere & Desingnere. Monet Poikilossa esillä olevista töistä ottavat kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja maailmantilanteeseen. — Tämä kertoo siitä, että taiteilijat reagoivat herkästi maailman tapahtumiin, toinen näyttelyn kuraattoreista Raakel Kuukka sanoo. Pakolaiskriisi näkyy useiden taiteilijoiden töissä, myös Ulla Sinkkosen, joka on näyttelyn ainoa kouvolalainen. Hänen suurin teoksensa rakentuu maapallon ja siitä lähtevien napanuorien ja sikiöiden ympärille. — Tämä työ lähti liikkeelle rakkaasta äiti maasta. Aloin miettiä myös maailman hädässä olevia lapsia sekä sitä, ovatko suomalaislapsetkaan turvassa, Sinkkonen kertoo. Myös Maiju Ahlgrén ja Ariadna Donner ottavat teoksissaan kantaa turvapaikanhakijoiden tilanteeseen. Kaikkien teosten yhteydessä on QR-koodi, josta avautuu muun muassa jokaisen taiteilijan esittely. Näyttelyyn liittyy myös julkaisu, joka on luettavissa Poikilon ja Taiteilijat O:n verkkosivuilla poikilo.fi ja artists-o.fi. Näyttely on esillä Kouvolan taidemuseo Poikilossa 8. tammikuuta 2017 asti. Kesällä 2017 näyttely on esillä Øregaardin museossa Tanskassa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

