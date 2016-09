Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suomen Bioetanoli ei luovuta — yhtiö hakee uudestaan jatkoaikaa 30 miljoonan euron energiatuelle Myllykoskelle suunnitellun bioetanolihankkeen tulevaisuus näyttää vaikealta. Hanketta vetävä Suomen Bioetanoli ei ole kuitenkaan luovuttanut. Yhtiö on hakenut jatkoaikaa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) 30 miljoonan euron energiatuelle. TEM myönsi hankkeelle energiatuen ensimmäisen kerran jo vuonna 2014, mutta tehtaan rakentamista ei saatu aloitettua. Vuosi sitten tuelle myönnettiin jatkoaika, joka umpeutuu ensi perjantaina. — Haluamme katsoa loppuun asti, onko meillä vielä mahdollisuuksia. Rahoittajille on tärkeää, uskooko valtio hankkeeseen vai ei. Jos tukea ei tule, niin hanke on kuollut ja kuopattu, sanoo Suomen Bioetanolin toimitusjohtaja Aate Laukkanen. TEMin ylitarkastajan Pekka Grönlundin mukaan ministeriö tekee päätöksen todennäköisesti kahden kuukauden sisällä. — Meillä on sellainen yleinen käytäntö, että ensimmäisellä kerralle hankkeelle myönnetään jatkoaikaa aika helposti. Toisella kerralla perusteita tutkitaan huomattavasti tarkemmin ja syvällisemmin. Grönlundin mukaan ministeriö aikoo pyytää Suomen Bioetanolilta lisäselvityksiä hakemuksen tueksi. Ministeriö selvittää muun muassa, miksei hanke ole käynnistynyt aiemmin sovitun aikataulun mukaan eli ennen tuen erääntymistä. — Meidän täytyy saada selvä kuva siitä, mitä seuraavaksi suunnitellaan tapahtuvan. Haluamme tietää, ovatko suunnitelmat realistisia. Hanke koki takaiskun heinäkuussa, kun metsäyhtiö UPM ilmoitti myyvänsä Myllykosken entisen paperitehtaan höyryvoimalaitoksen energiayhtiö Blue Energy Europelle Saksaan. Valmis höyryvoimala oli keskeinen osa suunniteltua tehdaskokonaisuutta. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on aiemmin arvioitu 150 miljoonaa. Laukkasen mukaan uuden voimalan rakentaminen maksaisi 55—60 miljoonaa. UPM:n ja Blue Energy Europen höyryvoimalakauppa solmittiin ehdollisena. UPM ilmoitti heinäkuussa, että kauppa vahvistetaan todennäköisesti alkuvuoden 2017 aikana. Suomen Bioetanolin Aate Laukkanen toivoo, että kauppa kaatuisi. — Jos saisimme energiatuelle jatkoa ja voimala jäisi nykyiselle paikalleen, niin silloin tilanne näyttäisi paljon paremmalta. UPM:n viestintäpäällikkö Terhi Jokinen ei kerro, millaisia ehtoja höyryvoimalakauppaan liittyy. Hänen mukaansa ehdot ovat kauppaa tekevien yhtiöiden välisiä asioita. Lue koko uutinen:

