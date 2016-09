Uutinen

Kouvolan Sanomat: Taideruukki sai yhteisötaideteoksen — koostuu yksilöllisistä betonikuutioista Kuusankosken Taideruukin edustalle on noussut yhteisötaideteos. Se koostuu 11 raudoitetusta ja keskenään erilaisesta teräsbetonikuutiosta. Teos julkistettiin keskiviikkona. Tekijöitä ovat Taideruukin yrittäjät. Työtä on ohjannut taiteilija Markku Palmumaa, joka nimettiin viime syksynä hankkeen yhteisötaiteilijaksi. Yrittäjä Amanda Hyökin mukaan teoksen taustalla on ajatus, että Taideruukissa on paljon luovia ihmisiä, jotka kuitenkin harvoin tekevät mitään yhdessä. — Yhteinen, taiteellinen projekti lujittaisi meitä yhteisönä. Projektia ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Kouvolan kaupunki ja UPM. Markku Palmumaa kertoo, että tavoitteena oli pelkistetty teos. Osallistujilla oli mahdollisuus tuunata kuutioita mieleisekseen. — Osasta näkyy läpi, osassa on vain toinen pääty, osa on kokonaan suljettu. Osaan on myös punottu lankaa, Palmumaa sanoo. Kuutiot saivat pintaansa signaalinpunaista, joka on valittu Taideruukin tunnusväriksi. Betonikuutiot syntyivät pajalla tien toisella puolella. Teoksen alustaksi kunnostettiin vanha lastauslaituri. Palmumaa toivoo, että taideteos vielä täydentyy. — Olisi hienoa, jos Taideruukkiin tulevat uudet yrittäjät tekisivät oman näköisensä kuutiot. Lue koko uutinen:

