Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle — määrä on kasvanut kymmenellä prosentilla vuosikymmenessä Vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia jatkoi välittömästi tutkintotavoitteista opiskelua. Yliopistokoulutuksessa jatkoi 16 prosenttia, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 11 prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa 5 prosenttia. Jatko-opintojen ulkopuolelle jäi siis 68 prosenttia ylioppilaaksi valmistuneista. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta prosenttiyksikön, ja kymmenessä vuodessa se on kasvanut kymmenen prosenttia. Uudet naisylioppilaat jäivät koulutuksen ulkopuolelle miehiä useammin ja he sijoittuivat miehiä useammin ammatilliseen koulutukseen. Miehet taas sijoittuivat naisia useammin yliopisto- ja ammattikorkeakoulukoulutukseen. Naisylioppilaista koulutuksen ulkopuolelle jäi ylioppilaaksitulovuonna 70 prosenttia, miesylioppilaista 66 prosenttia. Naisista yliopistokoulutukseen sijoittui 14 prosenttia, ammattikorkeakoulukoulutukseen 10 prosenttia ja ammatilliseen koulutukseen 7 prosenttia. Vastaavat luvut miehillä olivat 20, 12 ja 2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen keskiviikkona julkaisemista koulutustilastoista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/28/Uusista%20ylioppilaista%20l%C3%A4hes%2070%20prosenttia%20j%C3%A4i%20koulutuksen%20ulkopuolelle%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20on%20kasvanut%20kymmenell%C3%A4%20prosentilla%20vuosikymmeness%C3%A4/2016521312380/4