Kouvolan Sanomat: Ammattiopiston opettajien luottamusmies: Nyt työnantaja toimi oikein Ammattiopiston opettajien luottamusmiehen Immo Pylväsen mukaan opettajat ovat suhtautuneet rauhallisesti yt-neuvotteluihin. Niitä on osattu odottaa jo vuoden alusta lähtien. Samoin opiston rahavaikeudet ovat olleet hyvin tiedossa. — Ainoa, mikä herättää ihmetystä, on irtisanottavien määrä. Se on suuri. Toisaalta tässä vaiheessa on kyse vasta työnantajan asettamasta tavoitteesta, joten luvut voivat muuttua. Pylvänen kiittää työnantajaa eli Kouvolan kaupunkia siitä, että näistä yt-neuvotteluista kuulivat ensimmäisenä ammattiopiston työntekijät. — Se oli hienosti hoidettu. Aiemmin on ollut niin, että olemme lukeneet säästöistä lehdestä. Lue koko uutinen:

