Kouvolan Sanomat: Asuntomessujen tonttihaku alkaa talvella, vanhat varastot puretaan asuinalueen tieltä Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi Pioneeripuiston uuden asemakaavan syyskuun kokouksessaan. Uusi asemakaava mahdollistaa messutalojen rakentamisen Pioneeripuiston ja Talliojan väliselle alueelle. Kaava odottaa vielä lainvoimaa, mutta alueelle tehdään jo katu- ja yleisten alueiden suunnitelmia. — Tavoite on, että ne olisivat hyväksymiskäsittelyssä marraskuussa, sanoo asuntomessujen projektipäällikkö Sanna Kauppi. Mietinnässä on jo se, miten Kouvolassa asumista ja asuntomessuja tullaan markkinoimaan. — Ensivaiheessa pitää kuitenkin saada tontit kaupaksi. Kun kaava saa lainvoiman, voimme määrittää tonteille hinnat ja alkaa markkinoida niitä. Varsinainen tonttihaku jää ensi vuoden puolelle, ehkä helmi—maaliskuulle. Uuden alueen alta puretaan kolme kevytrakenteista varastoa, joille oli haettu purkulupaa jo aiemmin. Nyt lupa on myönnetty ja purkutyöt alkavat syksyn aikana. — Kyse ei ole punatiilirakennuksista. Nimenomaan niissä vanhoissa, historiallisissa rakennuksissa on alueen arvo, sanoo Kouvolan tekninen johtaja Hannu Tylli. Lue koko uutinen:

