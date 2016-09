Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaukoliikenteen terminaalin siirto maksaisi ensi vuonna 5 miljoonaa euroa Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan ensi vuoden investoinneista suurimman osan haukkaavat kaupungin kärkihankkeet. Teknisen johtajan Hannu Tyllin mukaan kärkihankkeet muuttavat vuodelle 2017 sovittua 10 miljoonan euron nettoinvestointitasoa. Esimerkiksi Matkakeskushankkeen ensi vuoden kustannusarvio nousee 0,5:stä 5 miljoonaan euroon. — Tavoitteena on saada kaukoliikenteen terminaalin siirtäminen ensin vuoden investointeihin. Olemme neuvotelleet VR:n kanssa ja kartoittaneet rakennusliikkeiden kiinnostusta. Varaudumme aloittamaan rakennustyöt ensi vuonna. Asemakaavakin on vireillä. Kaupungin on tarkoitus saada vuoteen 2019 mennessä kärkihankkeista valmiiksi Manskin saneeraus, asuntomessualue Korian Pioneeripuistossa, liikennejärjestelyt Kasarminmäen ja Ruskeasuon alueella sekä Kullasvaaran RRT-alueen suunnittelu. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut kasvattaa 300 000 eurolla arviota Kasarminmäen ja Ruskeasuon alueen liikennejärjestelyjen ensi vuoden kustannuksista. Hinta nousee 3,5 miljoonasta 3,8 miljoonaan euroon. — Kuusaantien ja Kasarminkadun välisen alueen katusuunnitelmista on jätetty valitus. Toimimme sen mukaan, miten valitus etenee. Rahat varaamme joka tapauksessa. Tyllin mukaan kaupunki aloittaa vuoden alussa urakoitsijan kilpailutuksen Marjoniementien jatkeen ja Kauppalankadun välin rakentamisesta. Tekninen lautakunta hyväksyi tällä viikolla omalta osaltaan tekniikka- ja ympäristöpalvelujen 2,1 miljoonan euron toimintakatteen ylityksen vuonna 2017. Seuraavaksi esityksiä käsittelee rakennus- ja ympäristölautakunta ensi viikolla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/29/Kaukoliikenteen%20terminaalin%20siirto%20maksaisi%20ensi%20vuonna%205%20miljoonaa%20euroa/2016221315827/4