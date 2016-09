Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kirkkoherra toivoo Pokémonin pelaajilta hienotunteisuutta — hautausmaa ei sovi pelipaikaksi Pokémon Go-pelaajia on liikkunut Kouvolan hautausmailla. Tapauksia ei kuitenkaan ole ollut haitaksi asti. Pelin pelaamista hautausmaalla ei ole kielletty laissa, mutta kirkkoherra Keijo Gärdströmin mukaan haudat ovat vainajille pyhitettyjä lepopaikkoja. — Toivomme, että mieluiten Pokémon Go:ta pelattaisiin jollakin muulla julkisella paikalla kuin hautausmaalla, Gärdström sanoo. Kouvolan poliisin tietoon on tullut yksi tapaus, jossa henkilö oli pelannut Pokémon Go-peliä asiattomasti suljetulla alueella. Kouvolan alueella Pokémon Go ei ole johtanut onnettomuuksiin. Poliisi ei määrittele sallittuja ja kiellettyjä pelaamispaikkoja tarkemmin, vaan pelaajat joutuvat itse miettimään paikat, joissa peliä saa pelata. Kouvolassa järjestetään 1.lokakuuta ensimmäinen Pokémon Go Lureparty-tapahtuma Kouvolan Urheilupuiston kuuden Pokéstopin ympäristössä. Tarkoituksena on, että kaikki Pokémon Go-pelin pelaajat ja siitä kiinnostuneet voivat kokoontua ja pelata yhdessä. — Oletamme, että mitä enemmän pelaajia on tietyllä alueella, sitä enemmän Pokémoneja ilmestyy, sanoo tapahtumaa järjestävä Outi Hostikka. Aikuiset maksavat lapsipelaajille luret. Lure on Pokéstopille laitettava houkutin, jonka ympärille kerääntyy Pokémoneja. Tapahtuma on maksuton. Pokémon Go Pokémon Go on mobiilipeli, jossa tarkoituksena on pyydystää ja kouluttaa virtuaalisia Pokémon-hahmoja. Pokémonit esiintyvät eri paikoissa oikeassa maailmassa. Pokémoneja voidaan pyydystää puhelimen kameran avulla. Atte Tapiola, Sami Tamminen Kirjoittajat ovat TET-harjoittelussa Kouvolan Sanomissa Lue koko uutinen:

