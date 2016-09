Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ksaon säästöt: Jopa kolmasosa perustutkinnoista pois Kouvolan seudun ammattiopisto suunnittelee isoa vähennystä ammatillisten perustutkintojen määrään. Tavoitteena on karsia niistä melkein kolmasosa. — Puhutaan yhteensä seitsemästä, kahdeksasta perustutkinnosta, sanoo toisen asteen koulutuksen palvelupäällikkö Timo Tiainen. Ammattiopiston valikoimissa on tällä hetkellä 25 eri perustutkintoa nuorille. Lisäksi opisto suunnittelee vähennyksiä aikuisten koulutustarjontaan. Perustutkintojen vähentäminen on osa ammattiopiston ensi maanantaina alkavia yt-neuvotteluja. Ne tähtääväät yhteensä 3,9 miljoonan euron säästöihin. Ammattiopistosta myös sanotaan irti työntekijöitä. Tavoitteena on vähentää 37 henkilötyövuotta, kertoo Timo Tiainen. Lisäksi osa-aikaistuksia on määrä tehdä 26. — Luvuissa on mukana sekä nuorten että aikuisten koulutuksien henkilökuntaa, sanoo ammattiopiston rehtori Timo Olli. Ammattiopistossa työskentelee noin 250 ihmistä. Heistä vakituisia on 191. Anjalan toimipisteestä on jo aiemmin tänä vuonna yt-neuvottelujen jälkeen vähennetty kahdeksan työntekijää. Anjalassa opetetaan sekä maaseutualan perustutkintoa että luonto- ja ympäristöalaa. Työntekijöiden ja perustutkintojen vähennykset liittyvät toisiinsa osittain. Henkilökuntaa vähennetään sieltä, mistä tutkintojakin, mutta myös muualta. Vähennykset koskevat koko henkilökuntaa hallinnosta tukipalveluihin, kertoo Timo Olli. Päätösten pohjaksi ammattiopisto on kerännyt tietoa eri perustutkintojen hakijamääristä, valmistumisajoista, työllistymisestä ja taloudellisesta kannattavuudesta. Myös opiskelijoilta on pyydetty palautetta. — Näiden tietojen pohjalta on laskettu kunkin perustutkinnon kannattavuusluvut. Niiden perusteella tutkinnot on laitettu järjestykseen. Perustutkintojen raakkausta käsitellään yt-neuvotteluissa. Ne kestävät kuusi viikkoa. Lasten ja nuorten lautakunta käsittelee ammattiopiston säästöjä 19. lokakuuta. Lautakunta myös tekee päätökset säästöistä. Tutkintojen vähentäminen johtaa myös tilojen tiivistämiseen. Ammattiopisto tyhjentää Kuusankosken keskustassa sijaitsevat vuokratilat, joissa opiskelee sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Opetus siirretään Kouvolan Tornionmäkeen Utinkadulle. Myös liiketalouden opetus muuttaa sinne Salpausselänkadun kiinteistöstä, jonka omistaa Kouvolan kaupunki. Opetus siirtyy Utinkadulle myös Anjalasta. Jo aiemmin on tyhjennetty Naukion ja Keltakankaan tilat. — Tiivistä tulee. Tilat ovat sitten tehokkaasti käytössä aamukahdeksasta iltakahdeksaan, Timo Tiainen sanoo. Lue koko uutinen:

