Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ohjaaja Antti J. Jokinen: Pahan kukat on kuin nyrkinisku Antti J. Jokisen Pahan kukat -elokuva on karhea kuvaus lähiöperheestä, rikollisuudesta ja syrjäytymisestä. Shanghain elokuvajuhlilla parhaasta ohjauksesta palkittu elokuva tulee ensi-iltaan perjantaina 30. syyskuuta. Ohjaaja käytti elokuvaa tehdessään tarkoituksellisesti karkeaa muotokieltä. — Halusin tehdä elokuvan, joka on kuin nyrkinisku, elokuvan myös käsikirjoittanut Jokinen sanoo. Elokuvan pääosissa esiintyvät Viljami Nojonen ja Jon Korhonen vakuuttavat, että Jokisen neljäs elokuva on tehty niin aidosti kuin se fiktiossa on mahdollista. — Jos tämä olisi tehty vielä aidommin, olisi tehty yhdeksän tunnin dokumentti, Korhonen sanoo. Kuvaukset tehtiin käsivaralta aidossa lähiöympäristössä. Elokuvassa nähdään myös mellakka. Jokisen, Korhosen ja Nojosen mielestä Suomikin on ajautunut tilanteeseen, jossa nuorisomellakat ovat pian mahdollisia. — Pelottavin skenaario on se, että meillä on iso määrä pahoinvoivia nuoria, joilta homma lähtee käsistä, Jokinen sanoo. Hän muistuttaa, että maailmalla sattuneet esimerkit osoittavat, että mellakat syntyvät usein äkkiarvaamatta, kun satunnainen väkivaltaisuus kuohauttaa veret. Myös äärioikeiston ja -vasemmiston liikehdintä huolestuttaa elokuvaohjaajaa. Nojosen mielestä usko puolueiden kautta toimivaan demokratiaan vähenee huolestuttavasti Suomessa. Jokinen muistuttaa tutkimuksesta, jonka mukaan suomalaisnuoristakin neljännes on ilman työtä tai opiskelupaikkaa. Pahan kukat keskittyy juuri tähän kansanosaan. — On tärkeää, että annetaan ääni myös niille, jotka huutavat, mutta kukaan ei kuule sitä, Jokinen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/29/Ohjaaja%20Antti%20J.%20Jokinen%3A%20Pahan%20kukat%20on%20kuin%20nyrkinisku/2016221320020/4