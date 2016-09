Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pikavoittojen tavoittelu ei ole sijoittamista vaan vedonlyöntiä Sijoituskirjailija ja pörssikolumnisti Henri Elo sanoo, että Helsingin pörssissä suuret suomalaiset yhtiöt ovat lähes kauttaaltaan laatukohteita sijoittajalle. — Itse olen sijoittanut eri suomalaisiin yhtiöihin eri toimialoille. Suomalaisissa suurissa yhtiöissä suurin osa on laadukkaita: esimerkiksi Metso, Sampo, UPM, Kone ja Konecranes. Elo muistuttaa, että helsingin pörssille on ollut olennaista se, että ongelmayhtiöt ovat olleet pienten yhtiöiden joukossa. — Nyt tosin Suomessa on listautunut terveitä kasvuyhtiöitä, joista voi löytää todellisia helmiä. Elo listaa miettimisen arvoisiksi sijoituskohteiksi Pihlajalinnan, Lehto Groupin, Asiakastiedon, Detection Technologyn, Kotipizzan, Tokmannin, Siili Solutionsin ja Vincitin. Sijoitusjohtaja Arto Niiranen Nordeasta muistuttaa, että markkinoilla on tarjolla kaikennäköistä hilavitkutinta, joissa riskin määrä vaihtelee hyvin paljon. Niiranen kehottaa selvittämään sijoituspäätöstä tehtäessä esimerkiksi riskit, sijoittamisen kulut ja verotuksen. Danske Bankin rahastopäällikkö Timo Turtiainen sanoo, että tilastojen perusteella osakemarkkinat ovat tarjonneet parhaan tuoton. Sijoitusmarkkinoilla tosin aina korostetaan, että mennyt ei ole takuu tulevasta. — Sijoittamisessa olennaista on pitkäjänteisyys. Pikavoittojen tavoittelu ei ole sijoittamista, vaan pikemminkin vedonlyöntiä. Elo, Niiranen ja Turtiainen puhuivat Sijoittamisen keskiviikko -tapahtumassa Kouvolassa. Tapahtuman takana olivat Kymenlaakson kauppakamari, Osakesäästäjien keskusliitto, Kouvolan nuorkauppakamari, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Osuuspankki, Danske Bank ja Nordea. Lue koko uutinen:

