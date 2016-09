Uutinen

Kouvolan Sanomat: Timo Lahdelle ja Rospiggarnalle kultaa Elitserienissä Runkosarjan voittaja Hallstavikin Rospiggarna voitti Dackarnan speedwayn Elitserienin finaalissa.Kuusankosken Moottorimieskerhon kasvatin Timo Lahden Rospiggarna hävisi tiistaina finaalin ensimmäisen osaottelun Målillassa lukemin 48—42, mutta voitti keskiviikkona selkeästi kotona 8012 katsojan edessä lukemin 59—31 ja kruunattiin täten Ruotsin mestariksi. Hallstavik on Lahdelle tuttu paikka, sillä mies ajoi ensimmäiset kierroksensa aikuisten luokassa siellä ja on ollut mukana vuodesta 2009 ensin nostamassa Rospiggarnan Elitserieniin ja nyt vielä Ruotsin mestaruuteen. — Kyllähän tämä yhden unelman täyttymys on, niin pitkään on töitä tehty ja nyt yhden maailman kovimman sarjan mestaruus on saavutettu. Ilta alkoi vahvasti kahdella erävoitolla, kolmannessa tuli vähän hölmö pyllähdys ja neljännessä osuttiin kaverin kanssa yhteen ja minut hylättiin, Lahti kommentoi.— Tänä vuonna erityiskiitokset menee mekaanikolleni Andrejlle, joka pyyteettömästi on painanut Sprinterillä ympäri Eurooppaa yötä myöten. Kilometrejä taitaa olla lähemmäs 80 000 kesän aikana. Olen myös onnekkaassa asemassa siinä mielessä, että mulla on mahtava tukiverkosto Suomesta, vaikka kyseessä on siellä pieni laji, Lahti lisäsi. Lue koko uutinen:

