Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vain ”häijy talvi” hidastaa Manskin saneerausta — katso havainnekuvan ja nykytilanteen ero Manskin uudistamisessa siirryttiin torstaina suunnitelmista tekemiseen. Ensimmäisenä puretaan kadun yläpään kivetykset. Ensimmäisen vaiheen eli kadun pohjoispään pitäisi olla valmis ensi kesänä. Töitä tehdään sään mukaan, sanoo urakoitsija VRJ Etelä-Suomen Miikka Rummukainen. — Jos tulee oikein häijy talvi niin sitä vastaan ei ruveta tappelemaan, mutta sitten tehdään niitä hommia, mitä pystytään. Kun päällyste on purettu, tehdään kuntoon maanalaiset rakenteet, kuten sulanapitojärjestelmä, ja valetaan sitten pintaan betoni uutta kivetystä varten. Työ etenee alue kerrallaan, ja kadulla edetään sitä mukaa kun edellinen alue saadaan kävelykuntoon. — Tarkoitus ei ole, että koko katua revitään auki, vaan edetään palanen kerrallaan, jotta häiriö olisi mahdollisimman pieni. Aiemmin uutisoitiin, että osa kivistä kierrätetään uudelleen käytettäväksi. Punaisesta ja mustasta graniitista Manskille palaa noin 390 neliömetriä, kertoo Kouvolan vs. rakennuttajapäällikkö Markku Brandtell. Mustia graniittilaattoja käytetään muun muassa paikoitus- ja leikkialueiden rajauksissa ja uusien vesiaiheiden yhteydessä. — Näiden lisäksi vanhaa punaista kiveä on suunniteltu rakennusten ja suunnittelualueen reunoille 200 neliötä, Brandtell sanoo. Vanhojen kivien muusta uusiokäytöstä ei vielä ole varmoja suunnitelmia. Harmaat betonikivet jäävät urakoitsijalle, joka päättää niiden käytöstä myöhemmin. Yhteensä Manskilla on päällystettävää noin 7 800 neliömetriä. Tästä kuvasta voit vertailla, miten Manskin ilme tulee muuttumaan saneerauksen myötä: Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/29/Vain%20%E2%80%9Dh%C3%A4ijy%20talvi%E2%80%9D%20hidastaa%20Manskin%20saneerausta%E2%80%89%E2%80%94%20katso%20havainnekuvan%20ja%20nykytilanteen%20ero/2016221319441/4