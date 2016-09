Uutinen

Kouvolan Sanomat: Valtio vähentää ammattikoulutuksen tukea tuntuvasti Kouvolan seudun ammattiopiston rahapulan pääsyy on valtion jakaman rahoituksen väheneminen. Vuosina 2014—2018 ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat koko maassa yli 440 miljoonan euron leikkaukset. Kouvolan seudun ammattiopiston toiminta on ollut tappiollista kolme vuotta. Alijäämää on kertynyt noin 4,4 miljoonaa euroa. Tämän vuoden osalta alijäämää kertyy ennusteen mukaan 1,4 miljoonaa. Ammattiopisto on menettänyt tuloja myös opiskelijamäärän laskun takia. Kokonaisopiskelijamäärä on laskenut 136 opiskelijalla vuosina 2010—2015. Tilastokeskuksen mukaan Kouvolassa 16—18-vuotiaiden määrä vähenee 13 prosenttia vuosina 2014—2029. Lue koko uutinen:

