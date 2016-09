Uutinen

Kouvolan Sanomat: Xamkin koulutusalojen vetovoima ja kannattavuus tarkasteluun yt-neuvotteluissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtinen sanoo, että päällekkäiset toiminnot käydään tiheällä kammalla juuri alkaneissa yt-neuvotteluissa.Kolmen miljoonan euron säästöjen etsinnässä joudutaan puuttumaan myös opetukseen ja tutkintojen määrään.Päällekkäisten tehtävien karsiminen, toimintojen yhdenmukaistaminen ja tukipalvelujen uudenlainen tuottaminen voivat johtaa maksimissaan 50 työntekijän vähentämiseen.— Alkaa tuntua, että juustohöyläystä on tehty niin paljon, että juusto on loppu ja pöytää höylätään. Joudumme katsomaan myös sellaisia koulutusaloja, jotka eivät ole kauhean kannattavia.Huonosti kannattavat alat ovat Lehtisen mukaan sellaisia, joilla on huono vetovoima ja joista valmistuu vähän opiskelijoita. Näitä asioita on suhteellisen helppo tarkastella ensisijaisten hakijoiden ja keskeyttämisten perusteella.Lehtisen mukaan yt-neuvotteluissa pyritään siihen, että säästöt näkyisivät opiskelijoiden arjessa mahdollisimman vähän.— Tietysti se vaara on olemassa, että vaikutuksia tulee. Kun pääosa kustannuksista on henkilöstökuluja, on sieltä pakko löytää säästöjä.Lehtinen muistuttaa, että ammattikorkeakoulun tutkintojen määrä on asia, jota käydään läpi koko ajan sopimusneuvotteluissa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.— Se on oma prosessinsa. Lue koko uutinen:

