Kouvolan Sanomat: Eero Mattila: ”Olen aika turvallisin mielin Kouvolan kampuksen suhteen” Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin hallituksen jäsen Eero Mattila (sd.) arvioi, että Kouvolan yksikön koulutustarjonnassa on vähän leikattavaa. — Olen aika turvallisin mielin Kouvolan kampuksen suhteen. Ylipäätään Kyamkin puolella kulut on jo trimmattu perusteellisesti. Hänen mukaansa koulutusalojen kannattavuuden vertailussa otetaan huomioon monia seikkoja. Joillain aloilla vetovoima voi olla heikko, kun taas jotkut ohjelmat ovat kalliita järjestää. — Lonkalta voin sanoa, että esimerkiksi Kotkassa järjestettävä merikapteenien koulutus on kallista. Mattila valittelee sitä, että ammattikorkeakoulujen valtionrahoitusta on vähennetty vuosi toisensa perään ilman merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. — Juustohöylää käyttämällä ei voi loputtomiin vähentää kuluja. Toivoisin selkeämpiä ratkaisuja. Lue koko uutinen:

