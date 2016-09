Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joku vinkuu savupiipussa Kouvolan Usvakadulla — pelastuslaitos odottelee, että mahdollinen orava tulisi tulisijaan Kouvolan Usvakadulla sijaitsevan talon savupiipussa on jumissa eläin, joka on pelastuslaitoksen tämän hetkisen arvion mukaan orava. Talon asukas kuuli meteliä piipusta ja soitti pelastuslaitoksen hätiin kello 18 pintaan perjantai-iltana. — Joku elukka siellä on. Se on nyt takan pellin päällä. Se pitää pellistä kynsin hampain kiinni, kun peltiä yrittää liikuttaa. Epäilen, että se on orava. Vinkuu siihen malliin. Lintu se ei ainakaan ole, niistä lähtee sen verran ääntä kun ne siellä räpistelevät, ennenkin vastaavanlaisella keikalla ollut asemamestari Esa Karjalainen Kymenlaakson pelastuslaitokselta sanoo. Eläimen epäillään pudonneen savupiipusta. Pelastuslaitos odottelee nyt, että se saadaan tulipesään, josta se saataisiin houkuteltua pois ja vietyä ulos. — Mielenkiintoinen homma. Luulen, että tässä voi kestää, Karjalainen aprikoi. Karjalaisen mukaan eläintä yritetään tavoitella taas lauantaina. Jos eläin tulee alas tulipesään, se on mahdollista ottaa kiinni ja päästää ulos. Karjalainen ei lämpene ajatukselle, että eläin yritettäisiin savustaa ulos. — Jos pesään tekee tulen, niin se on henki pois oravalta, se on selvä asia. Muokattu kello 21.10: Päivitetty lisätiedoilla. Lue koko uutinen:

