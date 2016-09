Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvot oli haluton Kotkassa — KTP-Basket vei kenraalin Koripallon hallitseva Suomen mestari Kouvot hävisi syyskauden viimeisen harjoitusottelunsa perjantaina Karhuvuoren urheilutalossa Kotkassa, jossa kotijoukkue KTP-Basket oli vieraitaan selkeästi ahneempi. Kouvolalaisten joukkuepelaaminen oli molemmissa päissä kenttää vielä sen verran pahasti sekaisin, ettei isäntien voittolukemissa 101—81 (45—39) ole kummasteltavaa. — Se, että toteutuksessa tulee virheitä, on hyväksyttävää. Mutta se, että emme kamppailleet, ei ole hyväksyttävää, Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola kommentoi. Kouvot näytti perjantaina Kotkassa siltä, että pelataan harjoituspeli pois, koska se on kalenteriin merkitty. — Tämä oli henkisesti heikko suoritus. Emme kestäneet sitä, että virheitä tulee. KTP-Basket juoksi meidän menetyksistämme suoraan 25 pistettä, Poikola sanoi. Kouvot pelasi nykyisellä kokoonpanollaan ensimmäisen kerran. Pelintekijä Raheem Appleby tuli maahan viime viikolla, mutta ei ole pystynyt harjoittelemaan sairastelujen takia kuin muutaman kerran. Paris Horne ilmestyi Kouvolan katukuvaan torstaina aamulla. — Appleby ei ole fyysisesti vielä kovin hyvässä kunnossa. Hornella oli matkapäivä alla, Poikola sanoi. Poikolan mukaan joukkueensa positiivisimmasta esityksestä vastasi Henri Kantonen, joka heitti 11 pistettä. — Kyllä tässä on pirun pitkä tie edessä. Ennen sarjakauden alkua laitamme muutaman avainasian kuntoon ja toivomme, että se riittää ensi keskiviikkona, Poikola mainitsi. Kouvolalaisten pistekurko oli Steven Pledger, joka naulasi 26 pistettä. Gregg Thondique (14/6) ja Henri Kantonen (11/1) ylsivät myös kaksinumeroisille lukemille. Paris Horne teki kahdeksan pistettä, Raheem Appleby ja Miikka Luosmaa seitsemän täppää mieheen. Ville Kauniston saalis oli viisi pistettä. Osku Heinonen huilasi ottelun varotoimenpiteenä. — Alaraajavaiva, mutta ei mitään kummallista. Viime kaudella Salon Vilppaassa pelannut sentteri Sherman Gay (29/6) oli isäntien ykkönen. William Walker (16/7) ja Monyea Pratt (10/9/11 syöttöä) antoivat taustatukea. KTP pelasi ottelun vain kolmella amerikkalaispelaajalla. Sivussa oli myös sormivaivainen takamies Villematti Kopio. Lue koko uutinen:

