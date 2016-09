Uutinen

Kouvolan Sanomat: Liito-orava ihastui parvekkeeseen Lehtomäessä — katso kuvat söpöstä vieraasta Salmentöyryntiellä Lehtomäessä asuva Oili Laukkarinen löysi parvekkeeltaan pörröisen vieraan viime viikon torstaina. — Katsoin, että onko parvekkeen mattotelineellä rotta vai hiiri. Pyydystin sen pyyheliinaan ja tajusin, että se onkin liito-orava. Se lähti liitoon ja lensi lähellä olevaan mäntyyn, Laukkarinen muistelee. Seuraavana päivänä orava palasi. Tällä kertaa se istui rauhassa parvekkeella olevan sohvan nurkassa huovan päällä. — Kysyin läheiseltä eläinlääkäriltä, mitä oravan kanssa pitäisi tehdä. Hänen mukaansa sille voi tarvittaessa antaa vaikka lehtiä ja vettä. En lopulta ruokkinut sitä mitenkään, vaan annoin kaverin olla rauhassa. Illaksi Laukkarinen avasi muutaman parvekelasin, jotta orava pääsee pois parvekkeelta. Se, miten orava on päässyt parvekkeelle sisään, on edelleen mysteeri. — Minulla on parvekelasit kiinni. En tiedä mistä orava pääsee sisään. Ehkä katossa olevista kapeista putkista. Luontoselvitys Kotkansiiven luontokartoittaja Petri Parkko arvelee parvekkeelle eksyneen liito-oravan nuoreksi yksilöksi, joka on joutunut jättämään kotipesänsä. — Nuoret oravat joutuvat lähtemään samalta reviiriltä ja etsimään itselleen uutta aluetta. Arvelisin oravan eksyneen parvekkeelle omaa reviiriä etsiessään. Parkon mukaan Kouvolassa on runsas liito-oravakanta. Kaupunkisuunnittelussa on huomioitu liito-oravien liikkumamahdollisuudet jättämällä puita riittävin välein, jotta oravilla on kulkuyhteydet metsäalueelta toiseen. — Jos kulkuyhteydet häviävät, samalla häviää liito-oravakin. Se tarvitsee haapaa ruuakseen ja suojakuusia. Kouvolan kaupungin metsätalousinsinöörin Kirsi Hokkasen mukaan kaupungilla on jo totuttu liito-oraviin. Jos oravia on tietyillä alueilla, ne voidaan jättää kokonaan rauhaan tai harventaa kevyesti pesäpuita vaarantamatta. Avohakkuita kaupunki ei tee taajamissa. — Liito-oravien kanssa toimiminen on rutiinia, sillä olemme kohdanneet niitä jo vuosien ajan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/30/Liito-orava%20ihastui%20parvekkeeseen%20Lehtom%C3%A4ess%C3%A4%20%E2%80%94%20katso%20kuvat%20s%C3%B6p%C3%B6st%C3%A4%20vieraasta/2016221319476/4