Kouvolan Sanomat: Rakennustyöt jälleen käynnissä UPM Kymillä Rakennustyöt ovat jälleen alkaneet UPM Kymin tehdasalueella. Sellutehtaan laajennusinvestoinnissa hankitaan uusia laitteita ja rakennetaan laajennuksia puunkäsittelyyn, koivukuitulinjaan, talteenottolaitokseen ja lietteen käsittelyyn. Tehtaanjohtaja Markku Laaksonen kertoo, että päälaitekaupat tehtiin heti heinäkuussa, kun varmistus lähes 100 miljoonan euron investoinnista saatiin. — Rakentaminen on alkanut tällä viikolla. Ensimmäisenä rakennetaan koivukuitulinjan pesemön ja happivalkaisun laajennus. — Kuitulinjan laajennus lähtee tästä liikkeelle. Myöhemmin talvella alamme tehdä rakennustöitä haihduttamolle ja valkolipeän valmistukseen. Sinne tulee pienet laajennusosat. Laaksonen sanoo, että laajennusosien valmistuttua siirrytään ensi keväänä laitteisto- ja putkistoasennuksiin. — Tässä vaiheessa tehdään aika paljon vielä prosessi- ja detaljisuunnittelua. Vuoden päästä lokakuussa on liitäntäseisokki, joka kestää noin kymmenen vuorokautta. — Samaan aikaan on myös normaali vuosihuoltoseisokki. Silloin henkilömäärä nousee varmaan lähemmäs tuhatta henkeä. UPM julkisti Kymi-870-projektin heinäkuun alussa. Investoinnilla sellutehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa nykyisestä 700 000 tonnista 870 000 tonniin. Lue koko uutinen:

