Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uusi ylioppilaskoe joustaa erityisoppilaiden kohdalla Syksyn ylioppilaskirjoituksissa otettiin käyttöön filosofiassa, maantieteessä ja saksan kielessä sähköinen tutkinto. Oppilaat saavat tehdä kokeen omalla tietokoneellaan valvotuissa oloissa. Erityisoppilaat on otettu uudessa systeemissä huomioon samalla tavalla kuin vanhassakin. Kirjallisiin tehtäviin on mahdollista saada lisäaikaa ja kuulunymmärtämiseen on saatavilla pidemmät tauot tehtävien väliin. Lisäksi on mahdollista järjestää opiskelijalle oma tila kokeita varten. — Kouvolassa ei vielä ole kokemuksia eritysoppilaiden sähköisistä yo-kirjoituksissa. Tilanne tulee silti vastaan, sillä Kouvolassa on jonkin verran erityisoppilaita, Kouvolan seudun erilaiset oppijat ry:n puheenjohtaja Irma Kärkkäinen kertoo. Kärkkäinen oli itse muutama vuosi sitten arvioimassa ylioppilaslautakunnan sähköisen yo-kokeen suunnitelmia erityisopiskelijoiden kannalta. — Kouvolassa yleisimmin erikoistarve syntyy keskivaikeasta lukihäiriöstä. Esimerkiksi keskittymishäiriöt ja asperger ovat aika marginaalisia vaivoja Kouvolassa. Erikoisjärjestelyn kokeisiin saa lääkärin lausunnolla. — Järjestelmä joustaa hyvin, mutta esimerkiksi epilepsiasta kärsivän opiskelijan kohdalla he eivät suostu kokonaan ilman tietokonetta tehtävään kokeeseen. Tuolloin käytetään erilaisia värikalvoja tietokoneen ruudulla kohtausten estämiseksi, Kärkkäinen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/30/Uusi%20ylioppilaskoe%20joustaa%20erityisoppilaiden%20kohdalla/2016221324115/4