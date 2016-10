Uutinen

Kouvolan Sanomat: 70-luvun henki saa näkyä peruskorjattavassa rivitalokolmiossa Helsinkiläiset Minna Aarnio ja Jukka Reinikainen ostivat rivitaloasunnon Kangasniemeltä, vaikka heillä on siellä jo kesämökki. — Halusimme itsellemme tukikohdan, paikan jonne mennä, jos mökille ei esimerkiksi sään vuoksi pääse, Jukka Reinikainen kertoo. He remontoivat peruskuntoisen rivitalokolmion 70-luvun henkeen. Huoneisto on saunaa ja kylpyhuonetta lukuun ottamatta alkuperäisessä kunnossa, joten pelkkä pintaremontti ei kohteessa riitä. Eroon pitää päästä avosaumaisista lastulevykatoista, seinistä ja muovimatoista ja myös keittiön alkuperäisistä kalusteista ja kodinkoneista. 1970-luvulla rakennetussa 61 neliön kolmiossa on tupakeittiö, kaksi makuuhuonetta ja sauna. Reinikainen ja Aarnio ovat rakennussuunnittelun ammattilaisia, ja he näkivät asunnossa potentiaalia. Asunnossa halutaan säilyttää alkuperäinen henki esimerkiksi käyttämällä 70-luvulle tyypillistä tammiparkettia. — Pohjaratkaisu on toimiva ja huoneisto valoisa. Huoneisto on paljon parempi kuin netin kuvista saattoi päätellä. Näin siinä paljon mahdollisuuksia. Se on oikeastaan piilevä helmi, Aarnio sanoo. Lue lisää lauantain Koti-liitteestä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/01/70-luvun%20henki%20saa%20n%C3%A4ky%C3%A4%20peruskorjattavassa%20rivitalokolmiossa/2016521323133/4