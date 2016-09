Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: Tekemistä Kouvolan nuorille Kouvolan nuorilla menee tällä hetkellä hyvin. Heille on tarjolla paljon toimintaa ja harrastuksia vapaa-ajalle. Nuoret voivat mennä esimerkiksi potkimaan jalkapalloa tai syömään johonkin ruokapaikkaan. Monilla kouvolalaisilla nuorilla on yksi tai useampi harrastus. Kaikki nuoret eivät kuitenkaan halua harrastaa mitään, vaan ovat mielummin kavereidensa kanssa. Nuorille suunnattuja palveluja voisi kehittää lisäämällä keskustaan enemmän oleskelupaikkoja, joissa voisi tehdä muutakin kuin vain istua ja olla kännykällä. Olisi hyvä jos paikat olisivat maksuttomia, sillä silloin kaikki voisivat käyttää niitä. Paikkoja ja tapahtumia kannattaisi mainostaa näkyvästi muuallakin kuin kouluilla, koska koululla mainostaminen saattaa tuoda paikalle tai tapahtumalle negatiivisemman kuvan. Koululla mainostaminen saattaa saada oppilaat yhdistämään paikan tai tapahtuman koulunkäyntiin, joka on joidenkin oppilaiden mielestä negatiivinen asia, eivätkä he halua käyttää vapaa-aikaansa kouluun. Kirjoittajat tutustuvat työelämään Kouvolan Sanomissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/01/Kommentti%3A%20Tekemist%C3%A4%20Kouvolan%20nuorille/2016221322336/4