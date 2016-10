Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Haataja: Olen niin pettynyt, ettei oikein pääkään toimi Kouvolan KooKoon maaliin tehtiin jo toisen kerran tällä kaudella kahdeksan maalia yhdessä pelissä. Edelliset murskajaiset järjesti muutama kierros sitten Turun Palloseura kotihallissaan niittaamalla KooKoon rumasti 8—2. Lauantaina Pelicansille kärsityn 8—0-tappion jälkeen KooKoon pukukopissa oli hiljaista. Edellinen murskatappio oli vielä hyvin pelaajien ja valmentajien muistissa. — Sen Tepsi-pelin jälkeen luulin, että tässä on jo pohja nähty. Ei näköjään, kyllä sitä voi vielä alemmaksi vajota. Olen niin pettynyt, ettei oikein pääkään toimi, Juha-Pekka Haataja huokaisi. Pelicansia vastaan KooKoo oli vastaantulija heti ensimmäisestä vaihdosta eteenpäin. — Täytyy sanoa, että paljon olen pelannut, mutta kyllä tämä on noloin tappio, jossa olen ikinä ollut mukana. Lukemat oli mitä oli, mutta se tyyli ja tapa eivät aiheuta riemunkiljahduksia, 33-vuotias Haataja tylytti. Valmentaja Petri Mattila lupasi aloittavansa pelitaparemontin, jonka hän toivoi tuovan piristystä peliesityksiin. Haataja on päävalmentajan kanssa samoilla linjoilla. — Kaikista se lähtee. Ei siellä voi olla vain tietyt pelaajat äänessä, vaan jokaisen on osallistuttava talkoisiin ja puhuttava suunsa puhtaaksi, jos jotain on, Haataja linjasi. Ensi viikolla KooKoo pelaa kaksi vierasottelua. Ennen näitä pelejä joukkueen on päästävä yli henkisesti raskaasta reissusta mastokaupunkiin. — Paljon on pelejä jäljellä, mutta huolissaan on oltava. Kaikki palaset meillä on olemassa. Pitää nyt vain luottaa, että se lähtisi kulkemaan, Haataja toivoi. Lue koko uutinen:

