Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola haluaa tietää, mitä paikallinen nuori kaupungilta haluaa Kuinka arki sujuu? Mikä tekee sinut onnelliseksi? Millaista kuvittelet elämäsi olevan kymmenen vuoden päästä? Näitä ja monia muita kysymyksiä Kouvolan kaupungin nuorisopalvelujen työntekijät esittivät perjantaina noin 120 kouvolalaisille nuorelle eri puolilla kaupunkia. Vastauksia käytetään hyödyksi miettiessä kuinka nuorisopalveluja voidaan kohdentaa oikealla tavalla. Tutkimuksesta on hyötyä myös uuden perhekeskuksen nuorten palvelujen kehittämisessä. Nuorilta muun muassa kysyttiin, onko tämä käyttänyt Kouvolan kaupungin palveluja. Nuori saattaa aivan hyvin vastata ei, vaikka olisi juuri tulossa nuorisotalolta, kertoo koordinaattori Leila Iholin. — Kun nuori käy nuorisotalolla, ei hän ajattele käyttävänsä kaupungin palveluja, vaan hän tuumii menevänsä nuokkarille. Aikuisten ja nuorten käyttämä sanasto on sen verran erilaista, että nuori ei välttämättä aina ymmärrä milloin on kaupungin palveluiden piirissä, sanoo Iholin. Nuorten vastaukset kirjoitettiin samana päivänä puhtaaksi. Seuraavaksi ne toimitetaan Mikkelin ammattikorkeakouluun TKI-asiantuntija Virva Korpiselle, joka kokoaa aineistosta raportin. Tutkimustulokset julkaistaan helmi—maaliskuussa osana Suomen satavuotisjuhlavuotta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/01/Kouvola%20haluaa%20tiet%C3%A4%C3%A4%2C%20mit%C3%A4%20paikallinen%20nuori%20kaupungilta%20haluaa/2016221325934/4