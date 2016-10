Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa esittäytyvää korutaiteilijaa kiehtovat marmoriesineet, joissa on annos huonoa makua Esineissä näkyy huono maku. Ja kuitenkin vaalea marmori on myös jalo, klassinen kuvanveistomateriaali. Näin sanoo korutaiteilija Tarja Tuupanen. Hänen näyttelynsä Marmori on esillä Kouvolan taidemuseon Kouta-galleriassa 23. lokakuuta saakka. Installaatiomainen kokonaisuus käsittää 1970—80-lukujen suomalaiskodeista tuttuja marmoriesineitä ja niistä jalostettuja koruja. Tuupanen on haalinut marmorinsa vuosien mittaan kirpputoreilta. Joukossa on juustotarjottimia, suola- ja pippurisirottimia, mortteleita, maljakkoja, tuikkualustoja ja tuhkakuppeja. — Yhden näytteillä olevista juustokuvuista sain mukaani, kun muutin aikoinaan kotoa. Tuupasen mukaan marmori on niin pehmeää, että sillä on helppo tehdä kokeiluja. Kouvolan-näyttelyssä on esimerkiksi kaulakoruja, jotka hän on tehnyt viipaloiduista sirottimista. Rintakoruissa hän on nostanut päärooliin osia, jotka eivät tavallisesti näy: tuikkualustojen pohjia ja pieniä Taiwan-tarroja. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/01/Kouvolassa%20esitt%C3%A4ytyv%C3%A4%C3%A4%20korutaiteilijaa%20kiehtovat%20marmoriesineet%2C%20joissa%20on%20annos%20huonoa%20makua/2016221315513/4