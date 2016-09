Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvottarien tavoite on "muutakin kuin osallistua" Rohkeimmissa päiväunissa Kouvottaria on veikkailtu tänään lauantaina alkavan naisten Korisliigan ensi kevään mitalipeleihin. — Lähdemme tekemään ihan muuta kun pelkästään osallistumaan sarjaan, väistää Kouvottarien päävalmentaja Mika Hartonen taitavasti kysymyksen nousijajoukkueen kauden tavoitteista. Naisten Korisliigan runkosarja pelataan kymmenen joukkueen kolminkertaisena sarjana, jossa jokainen joukkue pelaa 27 ottelua. Runkosarjan kuusi parasta selviää pudotuspeleihin ja runkosarjan viimeiseksi sijoittunut joukkue putoaa 1. divisioonaan. Monipuolisuus ja nopeus ovat Hartosen mukaan Kouvottarien vahvuudet liigassa. — Joukkue on sitoutunut sovittuun pelitapaan puolustuksessa ja hyökkäyksessä ja on valmis lyömään kaikki likoon, kehuu päävalmentaja 14 pelaajan urheilullista ryhmää. Kouvottaret on uusiutunut melkoisesti viime kaudesta. Mukana on enää neljä liiganousussa mukana ollutta pelaajaa. — Tärkein asia on kuitenkin se, että joukkueessa on kuusi seuran omaa kasvattia, painottaa Hartonen. Orimattilassa pari edellistä kautta valmentanut ja täksi kaudeksi takaisin Kouvolaan palannut Hartonen on luotsannut 2000-luvun puolivälistä lähtien lähes pelkästään tyttö- ja naisjoukkueita. — Se on kokonaisvaltaisempaa kun poikien ja miesten valmentaminen ja vaatii enemmän keskustelua ja sosiaalisia taitoja, sekä määrättyjen henkisen puolen juttujen huomioon ottamista. Hartonen painottaa kuitenkin sitä, että koripallo on kaikille yksi ja sama peli fyysisistä eroista huolimatta. — Tytöille pitää opettaa koripallosta niitä ihan samoja asioita kuin pojillekin, painottaa Hartonen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/01/Kouvottarien%20tavoite%20on%20%22muutakin%20kuin%20osallistua%22/2016221314196/4