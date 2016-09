Uutinen

Kouvolan Sanomat: Raikas ulkoilusää siivittää marssijoita — myös naisia on paljon matkassa Kouvolan Varuskunnan urheilijoiden 12. Kaukopartiomarssi etenee suotuisissa olosuhteissa. Tapahtuman johtaja Jorma Laukkanen kertoo, että yöllä marssijoita oli 127 ja aamupäivällä 124 päivällä. — Osa marssi 25 kilometrin lenkin yöllä ja nyt on lähtenyt uusia marssijoita aamulla liikkeelle. Laukkanen arvio, että osallistujista ainakin 35 naisia. Kaikki on mennyt pääsääntöisesti hyvin yhtä pientä haveria lukuunottamatta. — Yksi pieni loukkaantuminen tapahtui, kun marssija kaatui. Hänen kylkiluu saattoi murtua, Laukkanen sanoo. Vaikka keli on loistava, niin maastossa etenevät marssijat ovat kovilla. — Jalkapohjat ja olkapäät ovat kovilla. Se kuuluu tämän lajin luonteeseen. Kaukopartiomarssi vaalii sota-ajan kaukopartiomiesten perinteitä. Kaukopartiomarssi on kuntotapahtuma. Valittavana 25, 50 tai 75 kilometrin reitit. Vaativa 75 kilometrin marssi alkoi perjantai-iltana kello 20. Se marssitaan kolmena eri 25 kilometrin lenkkinä. Marssikeskuksena toimii Uttihalli. Tapahtuman järjestävät Kouvolan varuskunnan urheilijat yhteistyössä Kouvolan suunnistajien kanssa. Lue koko uutinen:

