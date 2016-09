Uutinen

Kouvolan Sanomat: Seukkuun suunnitteilla kulttuuria ja koulutusta — vain katto yllätti kuntotarkastuksessa Myllykosken seuratalon kaupat on tehty ja taloa aletaan kunnostaa pala kerrallaan. Isompi remontti alkaa aikaisintaan ensi keväänä. Remonttitahtiin vaikuttaa se, minkälaista toimintaa taloon saadaan. Ajatuksissa on esimerkiksi messuja, koulutus- ja konferenssi- ja kulttuuritapahtumia. Ennen kauppojen tekoa taloon tehtiin kuntotarkastus. Siinä ei juuri ilmennyt uutta, kertoo talon ostaneen Juha Jokimiehen yhteyshenkilönä toimiva Heikki Kupari. Suurin yllätys oli vanhan huopakaton huono kunto. Katto on siinä määrin huonokuntoinen, että se pitää jossain vaiheessa uusia. Välitöntä kiirettä ei kuitenkaan ole. — Vaikka katto on huonokuntoinen, se pitää vielä. Jos kaikki menee hyvin, katon laittaminen voi olla ensi kevään asia, Kupari sanoo. Koska rakennus oli viime talven kylmillään, talossa on jonkin verran kosteusvaurioita. Ne ovat kuitenkin vielä korjattavissa, kun täksi talveksi taloon saadaan peruslämpö päälle ja lisävahingot näin estettyä. Koska remonttisuunnitelmat ovat vasta tekeillä, budjettia tai hinta-arviota ei ole, mutta Kuparin mukaan puhutaan joka tapauksessa sadoista tuhansista euroista. Lue koko uutinen:

