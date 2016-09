Uutinen

Kouvolan Sanomat: Terveydenhuollossa Kouvolan suurimmat budjettiongelmat Kouvolan kaupungin toimialoilla on pari viikkoa aikaa keksiä, miten ne pääsisivät ensi vuoden talousarvion valmistelussa aiemmin keväällä hyväksyttyihin kehyksiin. Alustavassa valmistelussa kaikki toimialat ovat ylittäneet budjettikehyksensä. Toimialojen on määrä kertoa tilanteesta kaupunginvaltuuston seminaarille 11.10. Toimialoista euromääräisesti suurimmat budjettiylitykset ovat hyvinvointipalveluissa, jonka budjetti on leijonanosan koko kaupungin budjetista. Hyvinvointipalveluiden päällikön Arja Kummun mukaan vaikein tilanne on aikuisväestön palveluissa, erityisesti terveydenhuollossa. Sen budjettirakenne on Kummun mukaan vääristynyt. Toisin sanoen terveydenhuollossa on paljon menoja, joiden kehittymiseen kaupunki ei voi kovin hyvin vaikuttaa. — Esimerkiksi sairaanhoitopiirin ostojen osuus on yli 60 miljoonaa ja siellä on odotettavissa ensi vuodelle 1,5 prosentin hinnantarkistus, Kumpu sanoo. Hyvinvointipalvelujen muista palveluketjuista lasten ja nuorten palveluissa budjettikehykseen pääsy voisi olla mahdollista. Palveluketjussa talouspaineita aiheuttavat valtionosuusleikkaukset. Yhteensä perusopetuksen ja toisen asteen leikkaukset ovat ensi vuonna noin 4 miljoonaa euroa. — Myös ikääntyneiden palveluissa taloutta päästäneen jonkin verran kirimään, Kumpu arvioi. Terveydenhuolto painaa myös Kouvolan tämän vuoden taloutta. Tuoreen osavuosikatsauksen mukaan erikoissairaanhoidon kustannusten odotetaan tänä vuonna muodostuvan 2,9 miljoonaa euroa ennakoitua suuremmiksi. Myös Kouvolan oman sairaalatoiminnan menot ovat nousseet. Toimintamenot olivat elokuun lopussa 0,6 miljoonaa euroa suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/01/Terveydenhuollossa%20Kouvolan%20suurimmat%20budjettiongelmat/2016221324507/4