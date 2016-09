Uutinen

Kouvolan Sanomat: Unelmasta tuli totta: Kouvottaret pelaa tänään historiansa ensimmäisen liigaottelun Kouvojen oma kasvatti Roosa Frimodig, 25, ei edes halua muistella, kuinka monta kertaa seuran naisjoukkue on joutunut pettymään nousukarsinnoissa ja jäämään ilman paikkaa 1. divisioonassa. Nyt kun Kouvottaret aloittaa historiallisen kautensa Korisliigassa, Frimodig kuvailee tunnelmaa älyttömän hienoksi. Kouvottaret on paahtanut ohituskaistaa kahdessa vuodessa 2. divisioonasta pääsarjaan. Pelintekijän roolissa palloa käsittelevän Frimodigin mukaan tämä on osoitus siitä, mitä kunnon satsauksilla voi saada aikaan. — Ehkä täällä nähtiin, minkälainen potentiaali joukkueessamme on. Suunnilleen samat pelaajat jaksoivat jauhaa vuodesta toiseen, ja me olimme kyllä tiedostaneet, mihin pystymme. Joukkueessa heitimme läppää, että mennään kabinettipäätöksellä divariin ja pelaamalla liigaan. Niinhän siinä kävi. Kouvottaret treenasi jo kakkosdivarissa tunnollisesti, joten korkeimmalla sarjatasolla ei harjoituksellisesti nyt suuria keksintöjä vaadita. — Jo divarissa mottomme oli, että jos ei muuta, niin ainakin olemme sarjan parhaiten harjoitteleva joukkue. Kouvottaret on tähän mennessä ollut seuran edustusjoukkueen, hallitsevan Suomen mestarin Kouvojen varjossa. Frimodig sanoo nähneensä viime kaudella merkkejä siitä, että naiskorikselle on Kouvolassa kiinnostusta. Omilla taustaryhmillään tukevaa pohjaa rakentavat joukkueet eivät Frimodigin mielestä syö toisiaan seuran sisällä. — Ville Kaunisto korosti hienosti mestaruuden olevan koko kaupungin juttu. Samalla tavalla miesten menestys ei ole naisilta pois. Frimodig aloittanee penkiltä, sillä päävastuu pelinjohtamisesta lepää ykköstakamiehellä Khadijah Sessionsilla. — Joukkueessamme on hyvä rotaatio, kun ryhmä muodostuu kokeneista suomalaisista ja nuoruuden innokkuudesta. Penkiltä tulevana pointtina minun tehtäväni on pitää peli vauhdikkaana. Frimodigille on kertynyt aiempaa pääsarjakokemusta kahden kauden ajalta Orimattilan Jymystä, joka on sittemmin joutunut luopumaan liigasta. Kouvottarien päävalmentajan Mika Hartosen kuvioihin Frimodig tutustui ensimmäisen kerran jo C-ikäisenä. — Yhdessä tekeminen on Mikalle erittäin tärkeää. Olipa kyseessä sitten amerikkalaisstara tai vain minuutin pelaava nuori, jokainen pelaaja on hänelle yhtä tärkeä. Päävalmentaja saa toisinaan osakseen hyväntahtoista, joukkuekemiaan kuuluvaa kuittailua. — Mikan englannin kielelle me välillä naureskelemme. Kouvottaret—Forssan Alku, naisten Korisliigaa Mansikka-ahon urheiluhallissa lauantaina kello 17. Lue koko uutinen:

