Kouvolan Sanomat: ”Turvapaikanhakijoiden lapset syövät oikeiden lasten ruuat” — rehtori kummeksuu vanhempien Facebook-keskusteluja Pilkanmaan koulun rehtori Vesa Parvinen sanoo, että suomalaislapsille ulkomaalaistaustaiset koulukaverit eivät ole ongelma. — He tulevat keskenään toimeen. Vanhempien keskuudessa asioilla on kuitenkin tapana kärjistyä. Parvinen kertoo pari esimerkkiä. Vanhempainillassa esiteltiin ajatus, että jouluevankeliumia ei esitetä varsinaisessa joulujuhlassa. Valmistavien luokkien oppilaat eivät mene kirkkoon. — Koululla tehtiin päätös, että jouluevankeliumi esitetään oppilaiden toimesta joulukirkossa. Joulujuhlassa ensimmäisen luokan oppilaat esittävät jonkun muun ohjelmanumeron. Päätöstä perusteltiin opetussuunnitelman muutoksella, jonka jälkeen uskonnonopetus ei saa olla tunnustuksellista. Saman illan tai yön aikana oli koulun ikkunaan käyty piirtämässä hakaristi ja islamilaisuutta herjaava viesti. — Facebookissa alkoi ihan järjetön myllytys, että taas mamut aiheuttivat sen, että meiltä vietiin pois jouluevankeliumi. Korjasin, ettei viety vaan siirrettiin, Parviainen kertoo. Toinen esimerkki liittyy palautteesta ruokaan. Pilkanmaan koululla oli jokin aika sitten loppunut ruoka satunnaisesti. Asiasta tuli palautetta kaupungille. — Juttu kääntyi niin, että turvapaikanhakijoiden lapset syövät oikeiden lasten ruuat. Tällä tasolla tämä keskustelu liikkuu. Tämä on ollut se suurin haaste, että asioista ei kysytä koululta, Parvinen sanoo. Lue koko uutinen:

