Kouvolan Sanomat: Hannu Tapiovaara jurytti Kuusankosken taideseuran vuosinäyttelyn Kuusankoskelainen Hannu Tapiovaara on valtakunnallisesti palkittu korvalääkäri. Tänä viikonloppuna hän esittäytyy uudessa roolissa: hän on valinnut teokset Kuusankosken taideseuran vuosinäyttelyyn, joka avautuu tänään sunnuntaina. Taideseura perustelee valintaa sillä, että Tapiovaara on pitkäaikainen kuvataiteen ystävä ja harrastaja. — Päätöstä lähteä mukaan helpotti se, että en kuulu mihinkään taideseuraan, Tapiovaara sanoo. Hän kokee olevansa taiteentekijänä yksinäinen susi ja arvelee, että syynä on vuosikymmenien omistautuminen itsenäiselle työlle. Tapiovaara jäi vuosi sitten eläkkeelle Pohjois-Kymenlaakson sairaalasta. Taideseuran vuosinäyttelyyn oli tarjolla kaikkiaan 120 työtä, joista jokainen on valmistunut kolmen viime vuoden aikana. Mukaan valikoitui 93 teosta. Vuosinäyttelyllä ei ole teemaa. Tapiovaara oli iloisesti yllättynyt töiden tasosta ja siitä valtavasta osaamisesta jota ne edustivat. Häneen teki vaikutuksen myös kutsuttujen taiteilijoiden töistä heijastuva ajankuva ja tekijöiden kehityskaari. — Juryttäjänä jouduin joskus siirtämään omat mieltymykset syrjään kokonaisuuden takia. Tapiovaaran tavoitteena on ollut koota katselmus, joka tuo taideseuralaisten osaamisen esille monipuolisesti. Hänen mukaansa näyttelykokonaisuuden tulee aina myös inspiroida kävijää. — On upeaa, että taideharrastajat saavat mahdollisuuden näyttää, mikä heille on tärkeää. Se innostaa katsojaakin. Kuusankosken taideseuran vuosinäyttelyn avajaiset Kuusankoskitalon galleriassa tänään sunnuntaina kello 16. Lue koko uutinen:

