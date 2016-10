Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaiselta kasvatustieteiden tohtorilta Tuija Arolalta jäi lukio kesken Kehitysjohtaja Tuija Arolan äänessä on ylpeyttä, kun hän esittelee Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen moderneja tiloja Taitajantiellä. — Tämä on Kouvolan kansainvälisin paikka. Vuosi sitten käyttöön otetun B-talon käytävillä tunnin alkamista odottaa värikäs joukko maahanmuuttajia ja kantasuomalaisia. He kaikki ovat tulleet oppimaan jotakin — suomea, ammatin tai molempia. Puhe sorisee duurissa. Ruokalasta tulvii lounaan tuoksu. Tuija Arola iloitsee lukuisista hyvin päättyneistä kotouttamistarinoista, joita hän on seurannut läheltä. Hän kertoo muuan afrikkalaismiehestä, joka kouluttautui lähihoitajaksi ja työskentelee nykyään kouvolalaisessa vanhainkodissa. — Voi kun näkisit, miten luontevaa ja kaunista hänen suhtautumisensa vanhuksiin on. Kun oppilas on valmis, opettaja ilmaantuu. Kiinalainen zen-sananlasku kuvaa hyvin valkealalaisen Tuija Arolan, 55, elämänfilosofiaa. Hän ehätti kolmikymppiseksi ennen kuin oli valmis tarttumaan oppikirjoihin tosissaan. Sitä ennen hän oli elänyt kymmenisen vuotta arkea Vekaranjärvellä perheensä kanssa. Mies Ilkka Arola oli varuskunnassa töissä ja pariskunnan Johanna-tytär vielä pieni. Arola työskenteli monet vuodet sotilaskotiapulaisena — leipoi munkkeja, siivosi ja tiskasi. Hän oli tavannut tulevan puolisonsa teini-ikäisenä ja tullut äidiksi 17-vuotiaana. Naimisiin hän meni 18-vuotissyntymäpäivänsä alla. Silloin koulunkäynti ei ollut päällimmäisenä mielessä. Lukiota hän aloitteli, mutta se jäi kesken. — Perhe meni siinä kohdassa edelle. Arola kasvoi työläistaustaisessa perheessä ja vietti lapsena ”ihan tavallista elämää”. Koulussa hän oli kahdeksikon oppilas. Arola rakasti lukemista, mutta ei ollut nopea lukija. Siksi mieleen on syöpynyt kansakoulun painajaismainen lukukoe, jossa hän ei pärjännyt alkuunkaan. — Siinä ei mitattu tekstin ymmärtämistä, vaan ainoastaan lukunopeutta. Karmeaa! Nyt Arola on työssään nähnyt, että monelta on viety usko omaan oppimiseen jo koulussa. Siihen ei tarvita kuin opettajan kyyninen epäily siitä, että oppilaalla taitaa olla sahanpuruja päässä. — Jos vielä aikuisenakin tulee tippa linssiin kouluaikoja muistellessa, voi kuvitella, miten kipeää opettajan sanat ovat tehneet. Moni aikuinen onkin määritellyt itsensä lahjattomaksi ja tyhmäksi. Arolan tehtäväksi on jäänyt osoittaa, että älykkyyden lajeja on monia — ja jokainen löytää omansa. — Ihmistä pitää rohkaista. Lapsuudenkodissa Arolalle ei asetettu opiskelupaineita. Tytär sai tehdä omat valintansa. Isä näytti sen verran mallia, että opiskeli kirjekurssilla työteknikoksi ja eteni urallaan. Arola muistaa ajatelleensa, että onpa hienoa. Lukion Arola kävi loppuun yksityisoppilaana ollessaan 24-vuotias. Hän kirjoitti pari laudaturia huolimatta siitä, että pänttäsi ilman ryhmän tukea. Jatko-opintoja Arola ei vielä silloin ajatellut, mutta hän rakasti kirjastoja jo pikkutyttönä. Ensimmäisen kirjastokorttinsa saatuaan hän oli onnensa kukkuloilla. Katse kiersi loputtomia hyllyrivejä ja päässä takoi ajatus, että näitä kaikkia voin siis lainata! Ja hän lainasi. Ja luki. — Etenkin tiedekirjastot ovat aivan mahtavia paikkoja. Kaiken sen viisauden äärellä on hienoa olla. Perheenäidin sotilaskotityö Vekaranjärvellä tuli päätökseen 1980-luvun lopussa, kun Arolan mies lähti rauhanturvaajaksi Golanille Lähi-itään. Vaimo ja tytär tulivat mukaan. Arola tiesi voivansa palata reissun jälkeen taas munkkeja leipomaan ja siivoamaan. Samalla hän aavisti, ettei sitä tekisi. Hän kaipasi aivojensa rassaamista: haasteita. Oppilas alkoi olla valmis. Perhe palasi Suomeen keskelle pahinta 1990-luvun alun lamaa. Arola päätti mennä Kouvolan liiketalousinstituuttiin, opiskella merkonomiksi ja hakeutua Kouvolan aikuiskoulutuskeskukseen venäjän kielen asiakaspalvelukurssille. Kurssin päätteeksi hänelle tarjottiin aikuiskoulutuskeskuksesta töitä koulutussihteerinä. Arola otti paikan vastaan. Hänen silloisen esimiehensä sanat määräsivät aikuisopiskelijan suunnan lopullisesti. — Hän sanoi, ettei tarvitse kirjoituskoneen jatketta, vaan ihmisen, joka ymmärtää, mitä ammattikoulutus oikeasti tarkoittaa. Arola päätti ymmärtää. Hän hakeutui Tampereen yliopistoon lukemaan sosiaalipolitiikkaa ja kasvatustieteitä. Hän sai maisterin paperit vuonna 2007 ja aloitti tohtorinopinnot pari vuotta myöhemmin. Siinä välissä hän opiskeli näyttötutkintomestariksi ymmärtääkseen kaikki tutkintoon liittyvät kommervenkit. Arola selvitti väitöstutkimuksessaan, miten ammatilliset kouluttajat eri puolilla Suomea huomioivat maahanmuuttajien kieli- ja kulttuuritaustan, tunnistavat heidän aiemman osaamisensa ja opettavat heille ammattisuomea. Suomen kielen opetuksen ja ammatillisen opetuksen on Arolan mielestä edettävä rinta rinnan. — Aikuiselle ihmiselle on tärkeää pystyä kertomaan, mitä tekee työkseen. Väitöskirjaansa aloittaessaan Arola ei vielä tiennyt, miten kuumaksi puheenaiheeksi maahanmuuttajien kotouttaminen lähivuosina nousisi. Hän väitteli tohtoriksi maaliskuussa 2015; sopivasti suuren pakolaiskriisin puhkeamisen alla. — Ajattelin vain, että nythän meille tulee hommia. Tutkimus osoitti, että suurin osa kyselyyn vastanneista kouluttajista on selvillä erityisalansa haasteista ja suhtautuu niihin luovasti. Nykyisin Arola kiertää puhumassa tutkimusaiheestaan eri oppilaitoksissa. Tuija Arolan paras tukija on ollut hänen puolisonsa. Arola ei ole koskaan joutunut puolustelemaan miehelleen, miksi opiskelee. Vaimon opinnot ovat olleet pariskunnan yhteinen projekti. — Olen voinut ajatella ääneen ja käydä myös kotona mielenkiintoisia keskusteluja. Vaimo puolestaan on tukenut miestään tämän triathlon- ja muissa urheiluharrastukissa. Hyviä tukijoita ovat olleet myös Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen rehtorit, joita Arolan aikana on ollut kolme. Kaikki ovat kannustaneet häntä ja ymmärtäneet hyödyntää Arolan osaamisen. Tämä on saanut Arolan opiskelemaan lisää, eikä vain itseään vaan työpaikkaansa varten. — Minulla on ollut fiksuja pomoja. Siksi en ole täällä vain töissä. Ajatus itsestä tohtorina tuntuu Arolasta vieläkin oudolta. Hän luonnehtii itseään melko epätieteelliseksi. — Haluan tehdä tiedettä, joka palvelee ammatillista koulutusta ja on ymmärrettävää. Arola on tehnyt monet asiat elämässään eri järjestyksessä kuin muut. Hänelle se on sopinut. — En tiedä, mitä 19-vuotiaana olisin ajatellut yliopiston luentosalissa sosiaalipolitiikan proffaa kuunnellessani. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/02/Kouvolalaiselta%20kasvatustieteiden%20tohtorilta%20Tuija%20Arolalta%20j%C3%A4i%20lukio%20kesken%20/2016221323823/4