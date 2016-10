Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan peruskoulut kansainvälistyvät kovaa vauhtia Maahanmuuttajataustaisten lasten määrä on kaksinkertaistunut noin viiden vuoden kuluessa Kouvolassa, arvioi erityisen tuen päällikkö Pirjo Piiroinen. 366 Kouvolan peruskoulun oppilaalla on äidinkielenä muu kuin suomen kieli. Valmistavassa opetuksessa on 76 lasta. — Valmistavassa opetuksessa koettiin viime syksynä ja kevättalvella ryntäys. Silloin oli hieman viivettä ennen kuin saimme valmistavan opetuksen ryhmät käyntiin. Piiroisen mukaan koulut ovat selvinneet melko hyvin maahanmuuttajataustaisten lasten opetuksesta. — Jokaisella koululla on alkuhämmennystä siitä, miten asiat hoidetaan ja organisoidaan. Kouvolan 34 peruskoulusta vain viidessä ei ole yhtään suomi toisena kielenä -opetuksessa olevaa lasta. Kouvola ammensi osaamista takavuosina Opetushallituksen monikulttuurisuus MOKU-hankkeesta. — Sitä kautta kehitimme tätä mallia ja suunnittelimme miten vastaamme maahanmuuttajalasten koulutuksen haasteisiin. Meillä on tehty paljon. Kouvolalla ei ole valtakunnallisesti verrattuna mitään hävettävää, Piiroinen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/02/Kouvolan%20peruskoulut%20kansainv%C3%A4listyv%C3%A4t%20kovaa%20vauhtia/2016221327354/4