Kouvolan Sanomat: Luontokuvaaja Lassi Kujala vierailee Kuusankosken kirjastossa Muun muassa Kouvolan Sanomien sivuilta tuttu luontokuvaaja Lassi Kujala vierailee Kuusankosken kirjastossa keskiviikkona 5.10. Kujala juttelee kello 17.30 alkavassa tilaisuudessa luonnosta ja sen taltioimisesta kuvaan. Hän kertoo myös yleisemmin luontokuvaajan työstä ja saattaa paljasta muun muassa sen, millainen sydämen syke on kuvattaessa kohti rynnistävää karhua. Kujala antaa vinkkejä kuvaamisesta kiinnostuneille, myös aloittelijoille. Puheen lomassa hän näyttää yleisölle kuviaan. Voikkaalla asuva Kujala on julkaissut useita kirjoja, joista uusin on Verla — elävää historiaa. Lue koko uutinen:

