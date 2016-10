Uutinen

Kouvolan Sanomat: Soihtumarssi on tänään, köyritulet syttyvät maanantaina Tehdaspalokunta järjestää soihtumarssin tänään sunnuntaina Kuusankoskella. Tapahtuma alkaa kello 19. Soihtukulkue lähtee liikkeelle Kymin vanhalta paloasemalta ja kulkee reittiä Kyminkatu—Kuusaantie—Valtakatu—Ekholmintie—Kirkkopuisto—Valtakatu—Marskinkatu—Ekholmintie—Kuusanniemen paloasema. Marssirivistöä tahdittaa Kuusankosken puhallinorkesteri. Takamaan seuratalon köyrijuhla alkaa maanantaina 3. lokakuuta kello 17.30. Köyritulet sytytetään kello 20. Elimäen Mieslaulajat esiintyy, kansanedustaja Jari Leppä (kesk.) ja kaupunginvaltuutettu Maarit Helkala (kok.) puhuvat juhlaväelle, uutispuuroa sadalle ensimmäiselle, kahvit sekä mukavaa yhdessäoloa. Tilaisuuden järjestää Takamaan kylä. Kouvolankylän vapaapalokunnan talon köyrijuhlaa vietetään maanantaina 3. lokakuuta kello 17.30. Teemana on sirkus. Duo Contaktik esiintyy. Ohjelmassa on myös vapaapalokunnan toimintanäytös, puffetti, arpajaiset ja köyritulet talon kalliolla. Tapahtuman järjestää Maaseudun sivistysliiton Kouvolan opinto- ja kulttuuriyhdistys. Tolppalan uimarannassa Iitissä sytytetään köyritulet maanantaina 3. lokakuuta kello 18. Tilaisuuden järjestää Perheniemen kyläyhdistys. Lue koko uutinen:

