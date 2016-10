Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tehdaspalokunta esitteli tulentorjuntavoimaa UPM Kymin tehdaspalokunnan perinteinen soihtumarssi keräsi katujen varsille ainakin useita kymmeniä katsojia sunnuntai-iltana. Marssiosasto koostui 8:sta kunniakomppanian jäsenestä ja noin 15:stä palokunnan jäsenestä. Marssi eteni Kymin vanhalta paloasemalta Kuusanniemen paloasemalle Kuusankosken puhallinorkesterin tahdittamana. — Tarkalleen ei tiedetä, kuinka pitkä perinne tämä on. Palokunta on perustettu 1905. Ainakin sotavuosina jäi marssimatta, mutta muuten tämä voi hyvinkin olla sadas kerta. Varmaan marssi on pisimpään yhtäjaksoisesti Kuusankoskella järjestetty tapahtuma, arvelee palopäällikkö Ismo Taskinen. Hän toteaa, että marssin perinteinen tarkoitus on esitellä kaupunkilaisille tulentorjuntavoimaa. — Nykyään pelastuslaitos huolehtii turvallisuudesta, mutta aikanaan olimme Kuusankosken ainoa palokunta. Silloin oli tärkeää näyttää ihmisille, että palokunta on paikalla ja apua saa. Lue koko uutinen:

