Uutinen

Kouvolan Sanomat: Veikko Velling jättää ravit väliin vain erittäin pätevästä syystä Kärkölästä kotoisin oleva Veikko ”Veksi” Velling on tuttu näky Kouvolan raviradalla. Ravipäivinä oleskellaan radan aidan ja tototiskien vaiheilla, muina päivinä Vellingin voi löytää talkoohommista joko katsomon, kentän tai varikon puolelta. — Muutin Kouvolaan vapun aatonaattona vuonna 1974. Sen jälkeen olen yhteensä kaksitoista kertaa ollut poissa raveista. Viisi kertaa Jukolan viestissä, kerran suunnistuksen MM-kisoissa, viisi kertaa sairaalassa tiedottomassa tilassa ja kerran Joensuussa samaan aikaan järjestetyissä iltaraveissa. Kerran lisäksi emäntä lähti Ouluun ja mukuloilla oli kuumetta, niin piti pysyä kotona, Velling laskeskelee. — Kerran tosin olin Valkealassa suunnistuksen parkkipäällikkönä, mutta sieltäkin ehdin välissä pelaamaan, Velling nauraa. Sairaalaan miehen vei ison verisuonen katkeaminen päästä vuonna 1980. — Kuukauden päivät meni sairaalassa, huhtikuusta toukokuuhun. Oikea puoli halvaantui eikä se ihan normaali ole vieläkään. Vähän muutakin vaivaa on jäänyt. Tosin sairastaessakin minun, Lunkan Pepen ja Perttolan Ollin muodostama totoporukka pelasi kyllä joka lähdön. Pelaamisen lisäksi muitakin hommia Kouvolan raveissa on riittänyt. — Aluksi tein apulaisena ratahommia, mutta enää en osaa traktoria ajaa. Nyt teen kaikenlaisia talkoohommia. Pitkän Kouvolan raviuran lisäksi Veikko Velling on saavuttanut kuninkuusraveissa mittapyykin. Hän on käynyt peräkkäin 50 kuninkuusravit. Putki alkoi vuonna 1967 Kuopiosta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/02/Veikko%20Velling%20j%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20ravit%20v%C3%A4liin%20vain%20eritt%C3%A4in%20p%C3%A4tev%C3%A4st%C3%A4%20syyst%C3%A4/2016221328743/4