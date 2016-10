Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ensimmäinen ilmoitus jo vuonna 2003 — Teholan savuongelma halutaan viimein kuriin uhkasakon avulla Kouvola on turvautumassa uhkasakkoon jo vuodesta 2003 jatkuneen savuhaitan selvittämisessä. Teholassa sijaitsevan teollisuuskiinteistön vuokralaista vaaditaan teettämään päästömittaus 4000 euron uhkasakon avulla. Uhkasakon summa nousee kuukausittain 400 eurolla. Asiassa on kyse teollisuuskiinteistön lämmitykseen käytettävästä kattilasta. Kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön on tehty lukuisia ilmoituksia kattilan aiheuttamista savuhaitoista ja jätteenpoltosta. Ensimmäisen kerran ilmoituksia on tehty vuonna 2003. Kyseessä on kiinteän polttoaineen kattila, jossa käytetään polttoaineena puuta. Toiminnanharjoittajan mukaan kattilan teho on alle 1 megawatti. Kattilan avulla lämmitetään 27 000 kuutiometrin hallitilaa ja käyttövettä. Savuhaitoista ovat kärsineet erityisesti naapuruston yritysten työntekijät. Savupäiväkirjojen ja kertomusten mukaan savuhaittaa ilmenee lämmityskaudella viikoittain, pahimmillaan koko päivän ajan. Haittaa ilmenee erityisesti matalapaineella. Kahden yrityksen työntekijät ovat kokeneet haitan erittäin voimakkaaksi ja päänsärkyä aiheuttavaksi. Myös ympäristönsuojelun henkilökunta on havainnut useasti kiinteistön savupiipusta tulevan sakeaa savua. Keskiviikkona kokoontuvalle rakennus- ja ympäristölautakunnalle esitetään, että se määräisi kattilalaitoksen omistajaa teettämään ulkopuolisella asiantuntijalla päästömittauksen. Omistajalla olisi tammikuun loppuun saakka aikaa hakea ympäristölupaa tai vaihtoehtoisesti esittää päästömittauksen avulla kirjallinen selvitys siitä, ettei toiminta vaadi ympäristölupaa. Velvoitteen tehostamiseksi esitetään juoksevaa uhkasakkoa, joka pantaisiin täytäntöön helmikuun alusta alkaen siihen saakka, kunnes ympäristölupahakemus tai kirjallinen selvitys on toimitettu ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lue koko uutinen:

