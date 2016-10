Uutinen

Kouvolan Sanomat: Inkeroisten ABC-asemalla kalasteltiin maksukorttitietoja viime syksynä — nyt rikoksesta on tuomittu kaksi henkilöä Kansainvälinen skimmaukseen eli maksukorttien kopiointiin erikoistunut rikollisliiga iski Inkeroisten ABC-kylmäasemalle syksyllä 2015.Perjantaina Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi 40-vuotiaan Catalin-Stefan Neagoen neljästä törkeästä maksuvälinepetoksesta kolmen vuoden ja kolmen kuukauden ehdottomaan vankeuteen.Kyseessä oli jo toinen juttuun liittyvä tuomio. Heinäkuussa hovioikeus tuomitsi Neagoen rikoskumppanina toimineen toisen romanialaismiehen vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen kahdesta törkeästä maksuvälinepetoksesta ja muista lievemmistä rikoksista.Skimmausliiga asensi elo—syyskuussa 2015 korttien kopiointiin käytettäviä laitteita ainakin neljään kylmäasemaan Etelä-Suomessa. Laitteiden avulla yksi tai useampi henkilö nosti tekaistuilla korteilla rahaa yli 200 ihmisen tileiltä.Nostot tehtiin Filippiineillä, ja niiden suuruus oli yhteensä yli 128 000 euroa. Inkeroisissa tankanneiden henkilöiden korttitiedoilla nostettiin ainakin 43 500 euroa.Neagoe asensi tiedot tallentaneen laitteen ja tunnusluvut kuvaavan kameran Riihimäellä ja Hattulassa sijaitseville ABC-asemille. Syyllisyys varmistui, kun laitteista löytyi dna-jälkiään.Lisäksi Neagoen ja toisen tuomitun katsottiin osallistuneen yhdessä skimmauksen valmisteluun Inkeroisten ja Pukkilan ABC-kylmäasemilla. Kaksikko tarkkaili kummassakin paikassa asemaa ja selvitti rikoskumppaneilleen, onko asemalla kameravalvontaa tai liikkuuko alueella henkilökuntaa.Viranomaiset eivät ole saaneet selville, kuka keräsi toiminnasta rahallisen hyödyn.Oikeuden mukaan skimmausrikollisuudessa on usein mukana suuri joukko eri maissa asuvia ihmisiä. Yhdellä henkilöllä voi olla tarkka tehtävä, eivätkä osalliset välttämättä tunne toisiaan.Heinäkuussa hovioikeudessa tuomittu mies kertoi helmikuussa pidetyssä käräjäoikeuden istunnossa saaneensa palkkioksi tehtävästään 500 euroa.Toimintaohjeet hän kertoi saaneensa Helsingissä Niku-nimiseltä mieheltä. Tiettävästi viranomaiset eivät ole saaneet henkilöä kiinni.— Hän on tosi paha ihminen. Pelkään perheeni puolesta, syytetty sanoi käräjäoikeudessa tulkin välityksellä.Hovioikeus määräsi Neagoen maksamaan korvauksia Hattulan ja Riihimäen rikoksista yhteensä 81 200 euroa. Inkeroisten ja Pukkilan teoista Neagoe ja toinen tuomittu joutuvat korvaamaan yhteistuumin 36 800 euroa.Neagoen tuomiosta voidaan vielä valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus näkee valitusluvan myöntämiseen perusteita. Kumpikin tuomituista on vankilassa suorittamassa rangaistustaan. Lue koko uutinen:

