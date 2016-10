Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jari Lindström lähtee ehdolle kuntavaaleihin Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) lähtee ehdokkaaksi ensi kevään kunnallisvaaleihin. Tällä vaalikaudella Lindström on Kouvolan kaupunginvaltuutettu ja valtuuston toinen varapuheenjohtaja. Lindström on eduskunnassa toista kauttaan. Lindströmin lisäksi Kouvolan seudun perussuomalaiset asettaa tässä vaiheessa ehdokkaiksi Ukko Bambergin, Leena Rämän, Kari Hännisen, Jorma Ruipon, Peikka Veikkasen, Hannu Taskisen, Pertti Palorannan ja Riitta-Liisa Waldenin. — Kouvolan seudun perussuomalaiset edellyttää, että palvelut ovat alueellisesti yhdenvertaisesti järjestettyjä ja ne ovat kaikkien kaupunkilaisten saatavilla. Maaseudulla asuvat ja siellä työtä tekevät ovat myöskin perussuomalaisille tärkeitä. On pidettävä huoli siitä, että resurssit riittävät huolehtimaan kaikista kuntalaisista, paikallisyhdistys kirjoittaa tiedotteessaan. — Resurssit ovat rajalliset. Meidän on saatava itse päättää muun muassa siitä, minkä verran pystymme ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita. Turvapaikat ovat vain niitä kipeästi tarvitseville. On pidettävä huoli, että emme houkuttele tänne ihmisiä, jotka eivät todellisuudessa turvapaikkaa tarvitse, puheenjohtaja Bambergin allekirjoittamassa tiedotteessa sanotaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/03/Jari%20Lindstr%C3%B6m%20l%C3%A4htee%20ehdolle%20kuntavaaleihin/2016221332899/4