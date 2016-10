Köyritulet syttyvät illalla eri puolilla kaupunkia

Kuva: Harri Teitto

Sadonkorjuuajan päättävää köyrijuhlaa eli kekriä vietetään tänään maanantaina. Takamaan seuratalolla juhla alkaa kello 17.30. Köyritulet sytytetään kello 20.

Illan aikana kuullaan maaseutuyrittäjän ja kaupunginvaltuutetun Maarit Helkalan sekä maanviljelijän ja kansanedustajan Jari Lepän puheenvuorot. Elimäen mieslaulajat viihdyttää vierailijoita. Tarjolla on kahvia.

Ummeljoella, Kiitotie 140:ssä, köyritulet syttyvät kello 18. Tulien jälkeen on luvassa makkaraa ja yhteislaulua.



Kouvolankylän VPK-talolla puolestaan järjestetään köyrijuhla kello 17.30. Sen aiheena on sirkus. Tilaisuudessa esiintyy Duo Contaktik. Ohjelmassa on myös vpk:n toimintanäytös, puffetti, arpajaiset ja köyritulet läheisellä kalliolla.

Iitissä juhlitaan kekriä alkaen kello 18. Paikkana on Tolppalan uimaranta.

Teuroisten kylässä puolestaan vietetään kekriä vasta lauantaina 8.10. alkaen kello 18. Ohjelmassa on muun muassa yösuunnistusta. Tapahtuman järjestävä Teuroisten Tempo tarjoaa iltapalaksi makkaraa, mehua ja glögiä.